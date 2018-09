Drogen bedrohten meine Existenz

Frage: Unplugged und Lesung – das klingt nach seriös und gesetzt. Was ist denn bloß aus den Rockern von Extrabreit geworden, Kai Havaii?

Kai Havaii: Darüber mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Wir machen das nebenbei jetzt schon seit über zehn Jahren, und bis jetzt hat sich noch niemand darüber beschwert, dass wir Langeweile verbreiten.

Frage: Rock ohne Strom – geht das denn überhaupt ohne dass die Extrabreit-Lieder wie „Hurra, hurra, die Schule brennt“, „Polizei“ oder „Flieger“ ihren Charakter verlieren?

Kai Havaii: Ja, natürlich ist das was anderes als die volle Breitseite. Aber gerade das hat ja auch mal seine Reize. Die Songs bekommen so ein sehr intimes Flair. Der pure Stoff quasi.

Frage: Sie spielen im Programm „Hart wie Marmelade“ auch Songs, die lange nach ihrem NDW-Ruhm erschienen sind. Ist das die konsequente Fortsetzung von Extrabreit als Ikonen der Neuen Deutsche Welle oder haben Sie diese Zeit musikalisch gesehen mittlerweile hinter sich gelassen?

Kai Havaii: Wir brauchten das nicht hinter uns lassen weil unser Kerngeschäft immer Rockmusik war. Und die ist nicht so sehr an Moden gebunden.

Frage: Sie geben bei der Lesung auch Privates preis. Was ist das Aufregendste, das Sie erlebt haben?

Kai Havaii: Als ich vor 18 Jahren meine jetzige Frau kennengelernt habe. Ich habe gespürt, dass das die Liebe meines Lebens ist.

Frage: Und was würden Sie dem Publikum in Varel auf keinen Fall verraten?

Kai Havaii: Die PIN-Nummer meiner EC-Karte.

Frage: Bei Ihrem Auftritt geht auch um die Geschichte von Extrabreit. Was war der größte Wendepunkt der Band?

Kai Havaii: Ich kann zumindest den positivsten Wendepunkt nennen, und der liegt nicht in der Zeit der sogenannten NDW, sondern im Jahr 2002. Denn damals haben Stefan Kleinkrieg und ich nach vielen Irrungen und Wirrungen endlich wieder eine Bandbesetzung gefunden, die perfekt harmoniert und eine verschworene Einheit ist.

Frage: Als die NDW in den 1990er Jahren abebbte, hatten Sie da Angst um Ihre Existenz?

Kai Havaii: Ich hatte Anfang der 1990er Angst um meine Existenz, aber das lag nicht am Abebben der NDW, sondern an meinen persönlichen Drogenproblemen. Die plagten mich zu einer Zeit, als wir nach einer längeren Flaute wieder sehr erfolgreich waren.

Frage: Die Neue Deutsche Welle erlebt nun ein Revival – aber eher auf den kleinen Bühnen wie in Varel. Ist das für Sie als NDW-Star okay oder eher ein Rückschritt?

Kai Havaii: Von einem NDW-Revival ist mir nichts bekannt. Und dass wir mit der Band nur auf kleinen Bühnen spielen, ist ein Gerücht. Wir haben – unter anderem – in diesem Sommer beim Wacken Open Air vor 15 000 Zuschauern gespielt, ähnlich wie beim Werner-Rennen. Beides hat wunderbar gezündet.

Frage: Noch einmal zurück zum Anfang: Fühlen Sie sich noch als Rocker, inspiriert vom Punk, oder mittlerweile als seriös und gesetzt?

Kai Havaii: Mein Gott, ich bin jetzt 61 Jahre alt, und ich finde, es gibt nichts Peinlicheres, als sich in dem Alter wie ein 20-jähriger Jungspund zu benehmen. Auf der Bühne ist das aber noch was anderes.

Frage: Auf der Bühne fühlen Sie sie also noch als ein Jungspund?

Kai Havaii: Ich bin da immer in so einer Art Zeitblase, in der ich nicht spüre, wie viel Zeit seit den Anfängen vergangen ist. Dabei sind es jetzt 40 Jahre.

Frage: Was wünschen Sie sich vom Vareler Publikum am 16. September?

Kai Havaii: Nicht rülpsen, nicht furzen und nicht mit Eiern oder Messern werfen!