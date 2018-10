Frank Ochmann ist durch viele Fernsehsendungen bekannt geworden. Der Insektenkoch, der seine Tiere selber züchtet, hat unter anderem beim Dschungelcamp und dem Wissensmagazin Galileo mitgewirkt. Am Wochenende war der Berliner in Nordenham. An seinem Verkaufsstand beim Street-Food Circus standen für Probierfreudige vier Gerichte zur Auswahl, die für viele Mitteleuropäer sicher gewöhnungsbedürftig sind. An seinem Stand gab’s Wüstenheuschrecken mit Kräuteröl und Knoblauch, deren Geschmack an krosse Hähnchenhaut mit nussigem Nachgeschmack erinnert. Die Mehlwürmer mit Meersalz und Limette erinnern geschmacklich an Erdnussflips. Schwarzkäferlarven mit Ingwer und Chili sind wohl am ehesten mit Pommes Frittes mit Bergkäse-Note vergleichbar. Und die in Kräuteröl und Knoblauch angebratenen Mittelmeergrillen haben einen etwas salzigen Geschmack und sind mit Krustenbratenfleisch vergleichbar. Viele Gäste machten am Wochenende die Probe aufs Exempel und zeigten sich durchweg sehr positiv überrascht.

Frage: Herr Ochmann, wie lange bereiten Sie schon Insektengerichte zu?

Frank Ochmann: „Ich bin seit 38 Jahren Koch und früher viel durch die Welt gereist. Die ersten Insekten-Gerichte habe ich vor ungefähr 16 Jahren zubereitet, nachdem ich als angestellter Koch in einem Berliner Club-Restaurant wieder einmal aufgefordert worden war, etwas Neues zu kreieren. Anfangs habe ich noch herumexperimentiert, aber sehr bald schon hatte ich den Dreh raus. So gesehen bin ich wohl der erste Insektenkoch Deutschlands, der die Tiere im Restaurant auf den Teller gebracht hat.

Frage: Wie bereiten Sie die Gerichte hier vor?

Frank Ochmann: „Ich werde, wenn ich unterwegs auf den Märkten bin, häufig gefragt, ob die Tiere noch leben. Dem ist natürlich nicht so. Die Insekten werden – wie man hier sehen kann – in heißem Öl angebraten, wodurch sie an knusprige Chips erinnern, und zudem mit Knoblauch, verschiedenen Kräutern, Chili, Ingwer, Salz und Pfeffer gewürzt. Bei den Heuschrecken entferne ich im Vorfeld übrigens die Flügel und Beine. Sie eignen sich nicht für den Verzehr. Und ich verzichte in meiner Insektenküche ganz bewusst darauf, die Tiere lebensmitteltechnisch weiterzuverarbeiten. Nur so kann der Verbraucher wirklich erkennen, dass es sich um ein sauberes und unbehandeltes Nahrungsmittel handelt.

Frage: Woher beziehen Sie Ihre Tiere?“

Frank Ochmann: „Ich habe eine eigene Zucht in der Nähe von Berlin. Die Tiere sind leicht zu züchten, gute Futterverwerter und benötigen nur wenig Raum und Wasser. Dadurch haben Insekten eine sehr gute Ökobilanz, zumal bei mir auch die langen Transportwege entfallen. Nachhaltigkeit ist für mich ein wichtiges Kriterium.

Frage: Warum sollte man Insekten essen?

Frank Ochmann: „Insekten sind sehr gesund. Sie liefern Proteine, sind gut für den Cholesterinwert, und sie enthalten wichtige Vitamine und Mineralstoffe wie Eisen, Kalzium und ungesättigte Fettsäuren.“

Frage: Sind die Vorbehalte in der Bevölkerung nach wie vor sehr groß?

Frank Ochmann: „Viele sind sehr interessiert und stellen auch detaillierte Fragen. Die Insektenküche ist ja schon lange ein mediales Thema. Und auf so einem Streetfood Circus kann ich zugleich meine Feldforschungen anstellen. Dabei beobachte ich, dass es keinen Unterschied in den Altersgruppen gibt. Kinder zeigen sich oft allerdings aufgeschlossener. Für sie sind Insekten oft noch nicht mit Ekel verbunden. Und es gibt ein deutliches Nord-Süd-Gefälle. In Bayern habe ich oftmals die Erfahrung gemacht, dass die Leute partout nicht auf Ihren geliebten Leberkäse verzichten wollen. Das ist hier im Norden deutlich besser.

Frage: Wie sehen Sie die Zukunft der Insektenküche?

Frank Ochmann: „Hier wird sich sicher eine Menge tun. Aktuell arbeite ich übrigens mit der Humboldt-Universität in Berlin und der Außenstelle der Uni Kassel in Witzenhausen zusammen. Ein weiterer Kooperationspartner von mir ist das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Man kann davon ausgehen, dass sich die Insektenküche immer mehr etablieren wird. Allein wegen der Bevölkerungsentwicklung. Da kann es eben nicht sieben Tage in der Woche Sonntagsbraten geben.“