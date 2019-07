Frage: Herr Kunst, am Samstagabend haben Sie die Freilicht-Theater-Saison beendet. Wie ist es gelaufen?

Kunst: Diesmal ist es kaum zu toppen. Wir hatten kein einziges Mal Regen und mussten uns endlich mal keinen Kopf über das Wetter machen. Ansonsten war alles dabei – von extremer Hitze am Sonntag, die uns sicher ein paar Zuschauer gekostet hat, bis hin zu einem extrem kalten Mittwochabend. Es wurde so plötzlich frisch, dass wir alles an Jacken und Decken verteilt haben, was da war. Einige haben sogar nach Glühwein verlangt. Wir sind sehr dankbar, dass wir auf dem Hof Hegeler immer noch willkommen sind und dort auch in zwei Jahren wieder spielen dürfen. Dort fühlt man sich einfach wohl!

Frage: Sie sprechen den Mittwochabend an: Der Tag war neu im Programm. Die richtige Entscheidung?

Kunst: Absolut. Der Abend ist sehr gut angenommen worden, etwa 170 Zuschauer waren da. Wir wollten mit dem Termin unter der Woche diejenigen auffangen, die an den Wochenenden keine Zeit haben. Das werden wir beim nächsten Freilicht-Theater wiederholen.

Frage: Wie kam eigentlich das neue Stück an?

Kunst: Das kam super an – die Koppelkinner mit „Schiet op Göhte Punkt Twee“ eingeschlossen. Wir hatten pro Abend im Schnitt 200 Zuschauer, also insgesamt rund 1200. Mein Traum war immer, die Tausender-Marke zu knacken – das hatten wir sehr lange nicht mehr geschafft. Es ist wirklich schade, dass es schon wieder vorbei ist! Ich hätte auch gut noch spielen können, aber das Drumherum strengt dann irgendwann doch an. Wir organisieren ja alles selbst.

Frage: Wie geht es jetzt weiter? Haben Sie nach sechs Aufführungen innerhalb von neun Tagen wenigstens eine kleine Verschnaufpause?

Kunst: Eine kleine Verschnaufpause schon, aber wir müssen schon wieder zum Winterstück hinschielen und gucken, was wir besetzt bekommen. Ich habe schon eine Idee für ein Stück. Aber ob wir es umsetzen können, hängt eben davon ab, wer im Winter Zeit hat. Im September werden auf jeden Fall die Proben beginnen und am 22. November ist Premiere.

Frage: Das ist ein straffes Programm, wenn man bedenkt, dass einige Mitglieder der Speelkoppel – Sie selbst eingeschlossen – noch bis April mit dem vorigen Winterstück auf der Bühne standen und somit bis zum Jahresende drei Stücke gespielt haben werden. Wie motiviert man sich da?

Kunst: Weiß ich auch nicht. Irgendwie geht’s immer. Ich glaube, das Erfolgsrezept ist, dass wir so viel Spaß beim Spielen haben. Wir spielen erstmal für uns selbst – und wenn wir Spaß dabei haben, dann überträgt sich das auch aufs Publikum.