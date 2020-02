Frage: Herr Vorlauf, politisches Fitnessprogramm bei der Ländlichen Erwachsenenbildung: Wer ist beim Kurs „Fit als Kandidat/in für den Rat“ richtig?

Dirk Vorlauf: Dieser Kurs ist richtig für Jeden, der sich für seine Gemeinde interessiert und Einfluss auf die Entwicklung und Gestaltung seiner Gemeinde nehmen möchte.

Frage: Wie kam es zur Idee, diesen Kurs mit Ihnen als Trainer anzubieten?

Vorlauf: Ich habe als Erster Stadtrat der Stadt Friesoythe 2011 vor den Kommunalwahlen schon einmal ein ähnliches Seminar angeboten. Mir liegt es am Herzen, Menschen für die aktive Kommunalpolitik zu interessieren und sie zu motivieren, sich für ihre Gemeinschaft und Mitmenschen einzusetzen.

Drei Abende rund um Kommunalpolitik Fit als Kandidat*in für den Rat heißt ein dreiteiliger Kurs der Ländlichen Erwachsenenbildung (LEB) Großenkneten im Grünen Zentrum Huntlosen, Sannumer Straße 3, mit dem Huder Dirk Vorlauf als Dozent. Der Kurs ist offen für alle kommunalpolitisch interessierten Bürgerinnen und Bürger aus dem Landkreis Oldenburg und umzu, die über eine mögliche Kandidatur bei den Kommunalwahlen im Herbst 2021 nachdenken. Der Kurs startet am Mittwoch, 26. Februar, 19 bis 21.30 Uhr, und wird fortgesetzt am 11. März und 25. März. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldungen erfolgen bei der LEB unter Telefon 04487/7507990.

Frage: Um welche Inhalte geht es?

Vorlauf: Ziel ist es, dass die Teilnehmer die bestehenden demokratischen Möglichkeiten erkennen und wie sie sich politisch in die Gesellschaft einbringen können. Dazu habe ich natürlich auch rechtliche Grundlagen, wie Kommunalverfassung und Wahlgesetz, im Programm.

Frage: Werden das 7,5 Stunden Frontalunterricht an drei Abenden?

Vorlauf: Nein, bloß kein Frontalunterricht. Das macht keinen Spaß. Alle drei Abende sollen interaktiv, abwechslungsreich und unterhaltsam gestaltet werden.

Frage: Politik und unterhaltsam – wie soll das gehen?

Vorlauf: Ich stelle mir das so vor, dass wir zunächst einmal die individuellen Interessen der Teilnehmer, zum Beispiel Jugendarbeit, Bauen in der Gemeinde, Schulen und Kindergärten, Umwelt, Soziales usw. feststellen. Anhand dieser Interessen werde ich dann erklären, wofür die Gemeinde zuständig ist, wie Entscheidungsprozesse in einer Gemeinde funktionieren und welche rechtlichen Rahmenbedingungen es gibt. Wenn es gelingt, würde ich mit den Teilnehmern am letzten Abend gerne ein Rollenspiel in einer Ausschusssitzung durchführen.

Frage: Sie selber sind aktuell CDU-Kreisvorsitzender. Spielt das eine Rolle bei dem Kurs?

Vorlauf: Nein, mit Sicherheit nicht. Als nebenamtlicher Dozent für Kommunalrecht am Studieninstitut für kommunale Verwaltung bin ich es gewohnt, politisch absolut neu­tral zu arbeiten. Interessierte aller politischen Richtungen und natürlich auch parteilose Personen sind willkommen. Es ist wichtig, Menschen zu finden, die sich kommunalpolitisch engagieren wollen, damit unsere gute demokratische Verfassung Zukunft hat. In den Kommunen geht es überwiegend um Sachentscheidungen, die oft einstimmig gefasst werden.

Frage: Welche Eigenschaften sind für Neulinge in der Kommunalpolitik wichtig?

Vorlauf: Es gibt keine besonderen Voraussetzungen. Jeder kann sich kommunalpolitisch engagieren. Er sollte die Überzeugung mitbringen, etwas für das gesellschaftliche Mitein­ander tun zu wollen und bereit sein, seinen persönlichen Sachverstand einzubringen. Kommunalpolitik lebt von den verschiedenen Interessen und Charakteren der Kandidaten.

Frage: Ihr Ratschlag an alle, die noch überlegen?

Vorlauf: Nur Mut. Melden Sie sich an. Ich denke, wir werden drei interessante Abende haben und uns nebenbei freuen, dass wir uns kennengelernt haben.