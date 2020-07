Gewaltexzesse breiten sich aus

Frage: Nach den Ausschreitungen in Stuttgart gab es jetzt am Wochenende auch Krawalle in Frankfurt. Fünf Polizisten wurden verletzt. Erleben wir hier den Anfang einer Welle der Gewalt in den Städten?

Wendt: Diese Gewaltexzesse breiten sich in den deutschen Städten aus. Das geht über Großstädte wie Stuttgart oder Frankfurt hinaus. Es gibt dafür nicht nur eine einzelne Ursache und auch nicht nur eine bestimmte Tätergruppe. Bei den Tätern handelt es sich überwiegend um junge Männer, häufig mit Migrationshintergrund. Es gibt darunter auch junge wohlstandsverwahrloste Männer und Frauen, die einfach nur Spaß an der Gewalt haben. In Stuttgart waren noch einzelne politische Extremisten darunter. Es ist ein sehr gemischtes Publikum, eine gefährliche Gemengelage. In einem sind sie sich einig: Sie sind gegen die Polizei, gegen Rettungskräfte und andere Vertreter des Staates. Gut, dass sich die Stadt Frankfurt hinter die Polizei stellt.

Frage: Welche Auswirkungen hat die Debatte über Rassismus in der Polizei?

Wendt: Uns hat die unselige Debatte über Rassismus in der Polizei überhaupt nicht geholfen. Wenn weite Teile der Politik nicht davon ablassen, unsere Polizei als rassistisch darstellen oder ihr latenten Rassismus bescheinigen, ist das Teil der Legitimation, die die Gewalttäter daraus für ihre Exzesse ziehen. Wenn es jetzt noch eine Studie über Rassismus in der Polizei geben würde, hätte dies zur Folge, dass die nächsten Jahre permanent über das Thema diskutiert und die Stimmung gegen die Polizei weiter angeheizt würde. Die Zahl der Fälle von Diskriminierung und Rassismus in der Polizei ging in den letzten Jahren gegen Null. Wir müssen uns auf Fakten beschränken. In den letzten acht Jahren hat es bei der Bundespolizei 30 Verdachtsfälle gegeben. Das ist bei Millionen von Amtshandlungen nichts.

Frage: Die Täter bleiben meist auf freiem Fuß. Muss die Justiz bei solchen Taten nicht härter durchgreifen?

Wendt: Die Justiz muss sich auf Haftgründe wie Fluchtgefahr und Wiederholungsgefahr beschränken. Wiederholungsgefahr scheidet regelmäßig aus. Und wenn jemand einen festen Wohnsitz hat, kommt auch Fluchtgefahr nicht in Frage, weil die Strafandrohung nicht so hoch ist, dass sie eine Untersuchungshaft rechtfertigen würde. Das ist grundsätzlich richtig. Man sollte aber auch ausländerrechtliche Maßnahmen ergreifen. Wenn es sich hier bei den Tätern um Flüchtlinge handelt, muss die Ausländerbehörde sofort miteinbezogen werden. Wer zu uns kommt, hier Schutz sucht und dann gewalttätig wird und Polizisten attackiert, der darf erst dann wieder in Freiheit kommen, wenn er den Boden seines Heimatlandes betritt. Das wäre ein deutliches Signal in diese Community. Wir müssen uns darauf einstellen, dass es solche Gewaltausbrüche auch in Zukunft in deutschen Städten geben wird.