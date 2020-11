Grünen-Fraktionschefin Göring-Eckardt,: „Wir haben für die K-Frage gleich zwei tolle Personen“

Frage: Frau Göring-Eckardt, Premiere bei den Grünen. Erstmals hat es einen digitalen Parteitag gegeben - wie fällt ihre Bilanz dieses Formats aus?

Frage: 40 Jahre nach dem Gründungsparteitag in Karlsruhe - sind die Grünen nicht inzwischen auch nur eine ganz normale Partei?

Göring-Eckardt: Wir sind heute eine Bündnispartei, die der Breite der Gesellschaft ein Angebot macht und nicht nur für einen kleinen Teil. Wir wollen zusammenführen. Und wir sagen klar: Es braucht Veränderung, damit wir in diesen schwierigen Zeiten wieder Sicherheit bekommen. Das eint uns mit vielen, auch in den neuen gesellschaftlichen Bewegungen wie etwa der Klimabewegung.

Frage: Grünen-Chef Robert Habeck hat den Machtanspruch formuliert. Sie wollen Regieren um jeden Preis?

Göring-Eckardt: Nicht um jeden Preis. Macht kommt von machen. Wenn man machen und gestalten will, muss man regieren. Die Große Koalition geht viele dringliche Probleme nicht an. Wir müssen aber gerade in der Corona-Pandemie entschlossen und verantwortungsvoll handeln.

Frage: Die Parteitags-Delegierten haben sich auf einen Klimakompromiss verständigt. Die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels und eine CO 2 -neutrale Wirtschaft, ist das nicht eine Illusion?

Frage: Die Grünen wollen die Schwarze Null aufgeben und weiter Schulden aufnehmen, um zu investieren. Was ist daran nachhaltig?

Frage: Beim Thema Volksentscheid gehen die Meinungen der Delegierten auseinander - was spricht dagegen?

Frage: Wenn sich die Partei jetzt breiter aufstellt und sich anschickt, Volkspartei zu werden, verliert sie dann nicht ihre Kernklientel?

Frage: Auch nach dem Parteitag bleibt die K-Frage offen. Annalena Baerbock, Robert Habeck oder beide - mit wem ziehen die Grünen in den Bundestagswahlkampf? Wer wird Kanzlerkandidatin?

Frage: Am Mittwoch treffen sich Bund und Länder zum nächsten Corona-Gipfel. Die Zahl der Neuinfektionen bleibt weiter hoch. Sollte der Lockdown verlängert werden?

Göring-Eckardt: Die Zahlen sind weiterhin noch hoch. Die Kurve geht noch nicht nach unten. Die Verantwortung gebietet es, jetzt nicht vorschnell Beschränkungen aufzuheben. Die nächsten Wochen bleiben schwierig. Wir brauchen jetzt eine mittelfristige Perspektive. Wenn der Lockdown weitergeht und Gastronomie, Selbstständige, Kultur und andere Einrichtungen geschlossen bleiben, muss es automatisch und unbürokratisch Hilfe geben. Das kann nicht immer nur von Monat zu Monat gehen. Wir müssen auch dafür sorgen, dass es den Kindern im Land weiter gut geht. Dafür muss in Schulen unterschiedlich gehandelt werden: wo es wenige Infizierte im Landkreis gibt, reicht eine Maskenpflicht, mit Ausnahme für die Kleinen in der Grundschule, wenn sie am Tisch sitzen. In Hotspots werden die Schulen zum hybriden oder digitalen Unterricht übergehen oder in viel größere Räume umziehen müssen. Wenn Schulen geschlossen werden, muss es eine Betreuungsgarantie geben.