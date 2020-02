Frage: Im Auswärtsspiel in Diepholz haben Sie von Beginn an und dann auch durchgespielt – waren sie nervös?

Max Borchert: Nicht nervös – sondern besonders fokussiert. Ich habe es zwar erst kurz vor Spielbeginn genau erfahren, aber Eddy de Raad war die ganze Woche schon schwer erkältet gewesen und sollte geschont werden. Daher kam der Einsatz nicht überraschend.

Frage: Mit der Saisonbestleistung von sechs Toren lief es auch sehr gut. Wie sind Sie als junger Neuzugang beim TVC aufgenommen werden?

Max Borchert: Ausgezeichnet, zumal ich in der Rolle des Rechtsaußen ja wusste, dass ich hinter Eddy der zweite Mann bin. Das Verhältnis zu ihm ist klasse. Ich bekomme von ihm im Training und auch im Spiel viele wertvolle Tipps. Das läuft hier beim TVC alles sehr professionell ab.

Frage: Mit 19 Jahren gibt es auch als Handballer noch einiges zu verbessern?

Max Borchert: Auf jeden Fall – bei mir ist dies vor allem das Abwehrspiel. Da kann ich von unserem Trainer, der darauf viel Wert legt, noch jede Menge lernen. Außerdem muss ich meine Sprungkraft verstärken, damit ich mehr Höhe habe und dadurch lange genug durch den Kreis fliege, um mir einen optimalen Wurfwinkel zu erarbeiten.

Frage: Eine Einschätzung zum gestrigen Heimspiel gegen die SG Achim/Baden.

Max Borchert: Am Anfang haben wir in der Abwehr nicht konzentriert genug gearbeitet. Doch nach zehn Minuten lief es, so konnten wir auch im Angriff unser Tempospiel aufziehen. Nach der klaren Führung haben alle viel Einsatzzeit bekommen. Unser Vorteil ist besonders, dass wir breit aufgestellt sind.

Frage: Der Aufstieg ist das große Ziel.

Max Borchert: Schon – aber wir dürfen trotz des Vorsprunges nicht vergessen, dass noch viele schwere Spiele warten.

Frage: Aber für die kommende Saison wurde schon verlängert.

Max Borchert: Ich gehe sehr gerne weiter den Weg mit dem TVC. Vor allem auch wegen unseres ausgezeichneten Trainers Barna-Zsolt Akacsos. Seine Einstellung ist stets professionell. Er kann sehr gut motivieren und stellt uns per Videoanalyse immer hervorragend ein. Unser Trainer ist immer sehr positiv eingestellt und schafft es auch immer wieder dass wir alle im Training sehr motiviert sind.