Frage: Frau Linz, brauchen wir eigentlich noch Apotheken – Medikamente lassen sich doch heutzutage bequem online bestellen.

LINZ: Natürlich brauchen wir noch Apotheken vor Ort. Da geht es nicht nur um die Versorgungssicherheit der Bevölkerung, sondern der persönliche Kontakt spielt mindestens eine ebenso entscheidende Rolle. Es ist schon ein Unterschied, ob ich übers Internet kommuniziere oder ob ich jemanden vor mir stehen sehe. Als geschulte Apothekerin erkenne ich bestimmte gesundheitliche Probleme und kann die Menschen ansprechen. Und gerade im Gesundheitswesen brauchen viele Menschen die persönliche Nähe, weil sie oftmals nur dann bereit sind, sich zu öffnen.

Frage: Wie stark macht der Versandhandel Ihnen denn zu schaffen?

LINZ: Im Moment kann man nicht sagen, dass Apotheken wegen des Versandhandels schließen müssen. Das liegt daran, dass der Anteil der verschreibungspflichtigen Arzneimittel, die über den ausländischen Versandhandel kommen, sich bislang in einem geringen Rahmen hält. Wir als Apotheken leben aber hauptsächlich von den verschreibungspflichtigen Medikamenten. Wenn der Umsatzanteil der Versandhändler an verschreibungspflichtigen Medikamenten sich deutlich erhöhen sollte – die Versender hoffen, durch das elektronische Rezept zügig einen Anteil von zehn Prozent zu erreichen – dann würde die Zahl der Apothekenschließungen in die Höhe schnellen, weil einige Apotheken förmlich in den Ruin getrieben würden. Dabei mussten schon in den vergangenen Jahren immer mehr Apotheken aufgeben. Im Jahr 2018 waren es 325, die bislang höchste Anzahl von Apotheken, die in einem Jahr geschlossen haben.

Entscheidung über Nachfolge am 26. Juni Magdalene Linz ist seit dem Jahr 2000 Präsidentin der Apothekerkammer Niedersachsen und war von 2005 bis 2008 Präsidentin der Bundesapothekerkammer. Die 65-Jährige kandidiert nicht erneut für dieses Ehrenamt. Über die Nachfolge wird am Mittwoch, 26. Juni, entschieden.

Frage: Welche Apotheken wären besonders gefährdet?

LINZ: Gar nicht so sehr die Apotheken auf dem Land, sondern eher die in prekären Lagen, wo nicht viel Kaufkraft vorhanden ist. Dort können Verluste nämlich nicht so einfach durch Selbstmedikation, Kosmetikprodukte und andere Randsortimente aufgefangen werden.

Frage: Sie selbst betreiben zwei Apotheken in bester Lage in Hannover. Ist der Apothekerberuf heutzutage noch attraktiv?

LINZ: Auf jeden Fall. Ich würde diesen Beruf immer wieder ergreifen, weil er sehr schön und anspruchsvoll ist. Hinzu kommt, dass Apotheker händeringend gesucht werden. Probleme gibt es zunehmend für öffentliche Apotheken, die sehr stark gesetzlichen Änderungen unterliegen. Wir sind ja nicht nur Heilberufler, sondern auch Unternehmer. Da brauchen wir ein gewisses Maß an Planungssicherheit. Und da geht es uns manchmal wie den Landwirten, die auch ständig gesetzlichen Änderungen unterworfen sind.

Frage: Sie machen sich für mehr Studienplätze stark und fordern den Aufbau eines Pharmazie-Studiengangs in Oldenburg. Aus dem Wissenschaftsministerium haben Sie dazu aus Kostengründen bereits eine Absage erhalten. Wie reagieren Sie darauf?

LINZ: Wir bleiben bei dem Thema auf jeden Fall am Ball. Die aktuell 160 Studienplätze am einzigen Pharmazie-Studienstandort in Braunschweig sind nicht ausreichend. Wir brauchen mindestens 60 mehr pro Jahr – und wenn diese zunächst in Braunschweig aufgestockt werden. Oldenburg bleibt auf jeden Fall interessant. Insbesondere durch das bereits bestehende Medizin-Studium an der „European Medical School Oldenburg-Groningen“ wäre hier eine übergreifende Ausbildung zwischen Apothekern und Ärzten möglich.

Frage: In Kürze werden Sie nach 19 Jahren an der Spitze der Apothekerkammer Niedersachsen verabschiedet. Was sollte Ihr Nachfolger unbedingt mitbringen?

LINZ: In erster Linie starke Nerven und Verhandlungsgeschick. Ich habe mir ein sehr gutes Netzwerk zu Politikern, Medien und vor allem auch zu den Spitzen der Krankenkassen erarbeitet, die übrigens unsere Partner und nicht unsere Feinde sind.