Beflügelt: „Die Vögel“ gehören zur Filmgeschichte BILD: SRW Beflügelt: „Die Vögel“ gehören zur Filmgeschichte BILD: SRW

Hochstapler: Über 50 Filme drehte Hitchcock BILD: dpa Hochstapler: Über 50 Filme drehte Hitchcock BILD: dpa

Meister der Abgründe

Sir Alfred Joseph Hitchcock wurde am 13. August 1899 in Leytonstone, England, als jüngster Sohn eines Gemüsehändlers geboren. Durch seine römisch-katholische Erziehung in einem von der anglikanischen Kirche geprägten Land und nicht zuletzt durch sein Äußeres – er war klein und schon als Kind korpulent – hatte er eine einsame Kindheit. Hitchcock flüchtete sich in Romane, besuchte Theatervorstellungen, ging ins Kino. Außerdem verfolgte er Mordprozesse im Gerichtshof und besuchte das Black Museum von Scotland Yard.

Seine ersten Berührungen mit dem Film hatte Hitchcock als Zeichner von Zwischentiteln. Nebenbei entwarf er Kostüme, Dekorationen und Szenenbilder. 1922 bekam Hitchcock Gelegenheit, sich als Regisseur zu versuchen. Mit „Der Mieter“ (1926) um einen einzelgängerischen Pensionsgast, der verdächtigt wird, ein Serienmörder zu sein, hatte Hitchcock sein Thema gefunden.

Nach Hollywood zog es den Filmemacher in der 40er Jahren. Seinen kreativen Zenit erreichte er in den 50ern, wo er in kurzer Folge „Das Fenster zum Hof“, „Über den Dächern von Nizza“, „Vertigo“, „Der unsichtbare Dritte“ und „Psycho“ drehte. Insgesamt drehte Hitchcock über 50 Filme.

Weibliche Hauptrollen besetzte er bevorzugt mit blonden Frauen. Lange war er auf den Typ der kühlen, unnahbaren Blondine fixiert, Grace Kelly war für ihn der Prototyp. Privat führte Hitchcock dagegen ein von außen betrachtet ruhiges Leben: 54 Jahre lang – bis zu seinem Tod – war er mit der Cutterin Alma Reville verheiratet. Die beiden hatten eine Tochter.

Als größter Regisseur aller Zeiten wird Alfred Hitchcock bis heute von vielen Filmemachern verehrt. Der Meister der menschlichen Abgründe starb 1980 in Los Angeles.