Auch Platz für Grüne Flussjungfer

In einem Naturschutzgebiet ist erst einmal alles verboten, was nicht ausdrücklich erlaubt wird. Kanutourismus und andere Freizeitaktivitäten werden weiter möglich sein.

Frage: Frau Langfermann, warum wird der Abschnitt der mittleren Hunte unter Naturschutz gestellt? Ist der Fluss in Gefahr?

Langfermann: Der Abschnitt ist als sogenanntes Natura-2000-Gebiet für das europäische Naturschutznetz an die Europäische Union durch das Land Niedersachsen über die Bundesregierung bereits vor dem Jahr 2000 gemeldet worden. Im weiteren Verlauf ist in der Stadt Oldenburg weitergehend bis zur Weser durch den Landkreis Wesermarsch und in wenigen Abschnitten durch den Landkreis Oldenburg die „untere Hunte“ ebenfalls als FFH-Gebiet gemeldet worden.

Aus Sicht der europäischen Naturschutznetzes im Gebiet der EU sind an der mittleren Hunte vor allem die Neunaugen und andere Fischarten zu nennen, aber auch die charakteristischen Arten, die wassergebunden in einem Geestgewässer im Allgemeinen vorkommen. Dazu sind in der mittleren Hunte im Landkreis Oldenburg auch der Eisvogel, der Biber oder der Fischotter zu nennen. Die flussbegleitende Vegetation weist ebenfalls besonders geschützte Biotope, zum Beispiel als Hochstaudenflure auf, die ebenfalls mit aufgegriffen worden sind.

Frage: Was ändert sich durch die NSG-Verordnung im Vergleich zu jetzt, wenn der Kreistag am 2. Juli zustimmt? Was darf man und was nicht?

Langfermann: Derzeit liegt die Hunte im Landschaftsschutzgebiet „Mittlerer Hunte Nr. OL 141“ seit 1976 und seit 2000 gibt es im Abschnitt vom Wildeshauser Wasserwerk bis zur Sandkruger Straße in Astrup eine Befahrensregelung. Darüber hinaus liegt die Hunte auf der Höhe des Barneführer Holzes im Naturschutzgebiet „Barneführer Holz und Schreensmoor“ von 2003 und der eingedeichte Bereich ist dem Hochwasserschutz und Deichrecht unterstellt.

Bereits 2003 hat es einen sehr intensiven Abstimmungsprozess vieler Nutzer auch mit dem Eigentümer des Gewässers und der Deiche gegeben, in dem die vielseitigen Nutzungen der Hunte einvernehmlich geregelt worden sind. Daraus ist zum Beispiel der Bootswanderwegflyer ’Hunte natur’ entstanden. Dort sind beispielsweise alle Rast-, Ein- und Ausstiegsstellen zum Befahren der Hunte aufgenommen worden. Umtragestellen, die nachträglich baulich dazugekommen sind – zum Beispiel an der Dehlandschleife – sind ebenfalls mit aufgenommen worden.

Im Barneführer Holz ist das Betreten der Böschung und der Sandbänke bereits aufgrund der bestehenden Naturschutzgebietsverordnung nicht möglich. Die Sandbänke liegen uns als besondere Biotope und zum Beispiel Habitate von seltenen Libellen wie der Grünen Flussjungfer sehr am Herzen. Aus diesem Grund hatten wir dem Fachausschuss vorgeschlagen, Sandbänke von der Betretung freizuhalten, außer dort, wo Ein- und Ausstiegsstellen, Rastplätze und Umtragestellen festgelegt worden sind.

Darüber hinaus haben wir die Jagd und das Angeln dahingehend eingeschränkt, dass bei dem Fang von Tieren vor allem der Fischotter und Biber nicht gefährdet werden.

Frage: Was bedeutet die NSG-Verordnung für den Bürger? Viele Leute nutzen die Hunte zum Bootfahren, Schwimmen, für sportliche Aktivitäten, Angeln oder auch zum Training, wie die DLRG.

Langfermann: Hinsichtlich des Befahrens der Hunte mit unmotorisierten Booten hat sich im Landkreis Oldenburg nicht viel geändert, weil die Befahrensregelung bis zur Sandkruger Straße in die Verordnung aufgenommen worden ist. Das Betreten der Sandbänke ist beispielsweise im Barneführer Holz auch heute schon verboten. An anderen Stellen ist das Betretungsrecht der Sandbänke eingeschränkt worden. Dies ist auch mit den Anglern besprochen worden. Darüber hinaus haben wir bei der Ausübung der fischereilichen Nutzung auf fischottergerechte Fangmittel abgestellt.

Das Baden ist an den Ein-und Ausstiegsstellen, Raststellen und den zahlreichen Stegen möglich. Ab dem Vereinsgebäude des SV Tungeln bis in die Stadt Oldenburg ist das Baden auf der gesamten Länge freigestellt. Diese Einschränkung resultiert aus dem Schutz der Böschungsvegetation, die auch im eingedeichten Bereich mit Hochstaudenfluren – zum Beispiel Mädesüß – bestanden ist.

Sollte die DLRG mit einem unmotorisierten Boot üben, ist dies ab der Sandkruger Straße in Astrup flussabwärts ohne Einschränkung möglich, mit einem motorisierten Boot ist eine Genehmigung des Landkreises einzuholen. Üblicherweise kann diese über mehrere Jahre erteilt werden.

Frage: Wie wollen Sie die Einhaltung der Naturschutzverordnung kontrollieren?

Langfermann: Innerhalb des Verordnungsverfahrens haben wir viele Gespräche mit Akteuren an der Hunte geführt. Wir haben feststellen müssen, dass auch jetzt schon eine größere Unwissenheit über die Möglichkeiten der Nutzung an der Hunte besteht. Besonders auffallend ist dies hinsichtlich der Anleinpflicht, die in weiten Teilen in der Gemeinde Wardenburg schon besteht, oder der Betretung von Sandbänken in der Hunte im Barneführer Holz innerhalb des Naturschutzgebietes. Deshalb werden wir zunächst auf Aufklärung setzen. Wie dies konkret organisiert werden kann, werden wir in den nächsten Monaten entscheiden.