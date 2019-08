Frage: Die Wirtschaft und auch das Handwerk klagen über Schwierigkeiten beim Besetzen ihrer Ausbildungsplätze. Wie sieht das denn bei der Firma Barghorn aus?

Barghorn: Wir haben alle unsere zehn Ausbildungsplätze besetzen können.

Frage: Zufall oder alles richtig gemacht?

Barghorn: Wir machen bestimmt nicht alles richtig. Aber sicherlich machen wir einiges richtig, indem wir dem Ausbildungs-Thema in unserem Unternehmen oberste Priorität geben.

Frage: Das machen andere Unternehmen nicht?

Barghorn: Sicher. Doch ich denke schon, dass es in der Wirtschaft noch immer ganz viel Luft nach oben bei diesem Thema gibt. Wir nehmen für uns in Anspruch, dass wir uns eine gewisse Vorreiter-Rolle erarbeitet haben, zum Beispiel auch mit Details wie einem Azubi-Obmann für den technischen Bereich oder demnächst der Möglichkeit für interessierte Schüler, sich online direkt im Terminkalender für ein Praktikum einzutragen. Allerdings ist das ein ständiger und dynamischer Prozess, der nie abgeschlossen sein wird.

Frage: Was manche Unternehmen wohl noch erkennen müssen ist unter anderem, dass sich der Bewerbermarkt verändert hat. Nicht mehr die Firmen suchen sich die Auszubildenden aus, sondern umgekehrt...

Barghorn: ...genau. Und das gilt nicht nur für die Auszubildenden, sondern ebenfalls für die Fachkräfte. Deshalb bewerben wir uns auch aktiv bei potenziellen Mitarbeitern – so wie sich auch Mitarbeiter bei uns bewerben würden. Das heißt: Wir stellen eine Bewerbungsmappe mit Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnissen und Zertifikaten zusammen. Fotos gehören ebenso dazu. Das Ganze ist natürlich ernst gemeint, aber das Augenzwinkern fehlt nicht – etwa, wenn beim Teambild ein Kopf frei gehalten wird und dabei der Hinweis steht, dass wir das Teambild erst vervollständigen möchten, wenn der potenzielle Mitarbeiter an Bord ist.

Frage: Das ist tatsächlich eine pfiffige Idee...

Barghorn: Davon haben wir stets eine Menge auf Lager. Zum Beispiel bespielen wir die sozialen Medien im Team. Bei uns sind mehrere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als sogenannte Handyscouts für Facebook tätig. Sie haben volle Freiheit und Verantwortung, müssen ihre Beiträge also nicht mit mir abstimmen.

Wenn sie im täglichen Einsatz für unsere Kunden sind, posten sie Interessantes oder Unterhaltsames. Das ist bewusst nicht weich gezeichnet, sondern authentisch, so dass zum Beispiel auch ohne Weiteres gepostet werden darf, wenn einmal etwas nicht so gut geklappt hat.

Barghorn GmbH & Co. KG Das 1941 gegründete Familienunternehmen mit Sitz in Brake (Am Sieltief 1) mit rund 100 Beschäftigten bietet bundesweit Dienstleistungen in den Bereichen Stahlbau, Maschinenbau, Metallbau an. Gunnar Barghorn, Geschäftsführender Gesellschafter des Unternehmens gelernter Diplom-Wirtschaftsingenieur sowie Schweißfachingenieur, hat sich im norddeutschen Handwerk als Querdenker und kreativer Kopf einen Namen gemacht. Mehr Infos unter www.barghorn.de

Übrigens: Wir beschränken uns selbstverständlich nicht auf Facebook. Zunehmend bespielt wird Instagram, dort direkt durch unsere Azubis.

Frage: In den sozialen Medien müssen Sie auf der Suche nach Auszubildenden unter anderem die Generation Z der 18- bis 24-Jährigen erreichen, der man nachsagt, dass sie ganz andere Ansprüche an Ausbildung stellt als bisher üblich. Das scheint eine Generation zu sein, die nicht mehr so großen Wert auf materielle Dinge legt und eher auf Work-Life-Balance achtet, die viel Spaß und Sinn aus ihrer Arbeit ziehen möchte, die mit dem Leben nicht erst nach der täglichen Arbeit anfangen will.

Barghorn: Mir gefällt diese Generation und auch die nachfolgende sehr. Die Ablehnung, die ihr nicht selten entgegen gebracht wird, teile ich ganz und gar nicht. Ich finde es zum Beispiel absolut beeindruckend, wie sich viele der jungen Menschen von heute in der Fridays-for-future-Bewegung für mehr Klimaschutz engagieren und dabei sehr konstruktiv und lösungsorientiert vorgehen.

Ich finde es total faszinierend, dass Werte- und Sinnfragen über diese Bewegung hinaus in der jungen Generation eine andere Dimension erhalten. Davon profitiert auch das Handwerk; davon haben auch wir einen konkreten Nutzen.

Frage: Das müssen Sie näher erläutern.

Barghorn: Handwerk bedeutet, individuell und lösungsorientiert zu arbeiten. Das passiert jeden Tag aufs Neue. Die Fragestellungen und Herausforderungen bei den Kunden wechseln von Auftrag zu Auftrag. Wir kennen im Handwerk keine standardisierten Abläufe. Denn sonst wären wir kein Handwerk, sondern Industrie. Diese Lösungsorientierung entspricht den Bedürfnissen vieler junger Menschen. Damit können wir als Handwerk und als Firma Barghorn punkten. Wir liefern tägliche Erfolgserlebnisse. Das ist sinnstiftend. Und wir greifen technologische Fortschritte bei unseren Problemlösungen auf und setzen sie um. Das entspricht den heutigen Anforderungen an Innovation und Nachhaltigkeit.

Frage: Die Ausbildungszahlen zeigen jedoch, dass sich diese potenziell führende Rolle des Handwerks noch tüchtig herumsprechen muss, oder?

Barghorn: Das Handwerk muss die Chancen, die ich beschrieben habe, natürlich am Schopfe packen. Das ist klar. Wir müssen uns cooler darstellen. Es ist doch auch cool und alles andere als eintönig und trocken, Problemlöser des Alltags zu sein.

Nicht zuletzt müssen wir die Zusammenarbeit mit den Schulen erfolgreicher gestalten. So sollte zum Beispiel die Berufsorientierung früher beginnen, am besten bereits im fünften Schuljahr. Und auch an der Achse Betriebe-Eltern müssen wir unter Hochdruck arbeiten, damit von dieser Warte aus ebenfalls deutlich wird, wie viel Zukunft im Handwerk steckt.