Autobahn 1 kein Einsatzbereich

Frage: Herr Tangemann, der Rat der Samtgemeinde Harpstedt hat beschlossen, die Auflösung der Feuerwehren in Klein Henstedt und Prinzhöfte-Horstedt zu beantragen, um dann eine gemeinsame neue Stützpunktfeuerwehr Prinzhöfte zu gründen. In etwa fünf bis acht Jahren soll ein neues Feuerwehrhaus entstehen, bis dahin sollen die bestehenden Standorte beibehalten werden. Zunächst: Wer entscheidet letztlich über die Auflösung?

Tangemann: Der Rat der jeweiligen Gemeinde beziehungsweise Samtgemeinde muss befinden, ob sich eine Feuerwehr auflösen darf, weil er befinden muss, ob der Brandschutz noch gewährleistet werden kann. Danach muss die Auflösung von der Aufsichtsbehörde genehmigt werden, das ist der Landkreis beziehungsweise die jeweilige Polizeidirektion. Wenn die Personalstärke nicht ausreicht, ist eine Pflichtfeuerwehr zu gründen. Hier sieht es so aus, dass sich beide Feuerwehren auflösen und gleichzeitig eine neue Feuerwehr gegründet werden soll.

Frage: Zurzeit gibt es in Klein Henstedt und Horstedt Ortsfeuerwehren mit Grundausstattung. Welche Anforderungen gelten da?

Tangemann: Zur Mindestausstattung gehört ein Löschfahrzeug mit einer Löschstaffel als Besatzung. Personelle Mindeststärke ist eine Löschgruppe, das heißt neun Personen, sowie eine 100-prozentige Ersatzstärke, also noch einmal neun Personen.

Frage: Und was gilt für eine Stützpunktfeuerwehr?

Tangemann: Da liegt die Mindeststärke einschließlich Reserve bei 26 Mitgliedern. Zur Mindestausstattung gehört ein Löschgruppenfahrzeug mit Besatzung, das sind neun Personen. Darüber hinaus ist entweder ein Löschfahrzeug, ein Hub-rettungsfahrzeug, ein Rüstwagen, ein Gerätewagen oder ein Wechsellader, jeweils mit drei Personen Besatzung, gefordert.

Frage: Wie groß sind die Räumlichkeiten, die vorgehalten werden müssen?

Tangemann: Sie müssen ausreichen für die beiden Fahrzeuge und einen Gruppenraum für 26 Leute umfassen. Mit den bestehenden Räumen in Klein Henstedt und Horstedt ist das nicht zu machen. Es muss auch ein konkreter und verlässlicher Plan vorliegen, bis wann die Voraussetzungen für eine Stützpunktfeuerwehr geschaffen sind.

Frage: Werden auf die neue Feuerwehr neue Aufgaben zukommen, etwa auf der A 1?

Tangemann: In Prinzhöfte gibt es keine Autobahn-Auffahrt, deshalb erwarte ich auf der Autobahn keine neuen Aufgaben. Ab der Auffahrt Wildeshausen-Nord ist in Richtung Bremen die Feuerwehr Wildeshausen zuständig, ab der Auffahrt Groß Ippener in Richtung Osnabrück sind es die Feuerwehren Harpstedt und Groß Ippener.