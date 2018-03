Jetzt bewerben

Die neunte Wahl einer Mühlenkönigin in Varel steht zu Pfingsten an. Die künftige Mühlenkönigin muss mindestens 18 Jahre alt sein und über einen Führerschein verfügen. Sie muss nicht zwangsläufig aus Varel kommen oder in Varel wohnen.

Die Mühlenkönigin soll die Stadt Varel ein Jahr bei touristischen Veranstaltungen und Treffen mit anderen Majestäten aus der Region repräsentieren und vertreten. Es stehen etwa 20 bis 25 Veranstaltungen pro Jahr an. Alleine oder gemeinsam mit der Mühlenprinzessin erwidert sie Besuche von auswärtigen Königinnen, zum Beispiel beim Spargelfest in Nienburg oder beim Blütenfest in Wiesmoor. Natürlich ist sie auch bei den Eröffnungen der Veranstaltungen in Varel dabei. So dreht sie eine Ehrenrunde in einem Karussell beim Vareler Kramermarkt und begrüßt die Gäste bei Kürbisfest oder Spargelmeile.

Melden können sich die Bewerberinnen beim Stadtmarketing Varel. Ansprechpartnerin ist Insa Jung im Rathaus an der Windallee unter Tel. 04451/126272 oder per Mail an jung@varel.de. Bewerbungen nimmt auch die Nordwest-Zeitung in Varel, Schlossstraße 7, entgegen unter Telefon 04451/99882501 (Olaf Ulbrich). Alle Kandidatinnen müssen einen Bewerbungsbogen ausfüllen. Bewerbungsschluss ist am Montag, 4. Mai.

Die bisherigen Majestäten: Julia (2016), Janina (2015), Michelle (2014), Nele (2013), Houssena (2012), Adina (2011), Charlotte (2010).