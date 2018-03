Frage: Herr Klinger, der Enkeltrick dürfte doch inzwischen eine bekannte Betrugsmasche sein. Fällt darauf wirklich noch jemand herein?

Klinger: Natürlich gehen solche Fälle durch die Medien. Aber so lange es alte Menschen gibt, wird es auch den Enkeltrick geben. Wir registrieren solche Fälle ständig – das ist auch durch Prävention und Medien nicht zurückgegangen. Senioren, die geistig und körperlich noch topfit sind, sind nicht die Zielgruppe der Betrüger. Sie suchen sich üblicherweise Opfer, die bereits Einbußen haben und keine Strategien, sich zur Wehr zu setzen.

kostenfreier Vortrag im Alten Rathaus Polizeikommissar Martin Klinger, Sachbearbeiter für Kriminalprävention, Jugendschutz und Opferhilfe im Landkreis Oldenburg, spricht an diesem Donnerstag in der Vortragsreihe des Ganderkeseer Seniorenbeirats. Sein Thema: „Fiese Enkeltricks und andere Betrügereien“.Der Vortrag im Alten Rathaus, Rathausstraße 24 in Ganderkesee, beginnt um 19 Uhr. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung bei der regioVHS unter Telefon 04222/ 44444 ist erforderlich.

Frage: Wie finden Betrüger diese Opfer?

Klinger: Oft gehen sie ganz einfach das Telefonbuch durch und suchen nach Vornamen, die auf ein hohes Lebensalter hindeuten. Dann wird am Telefon eine Vertrauensbasis hergestellt, die sich die Täter beispielsweise an der Haustür zunutze machen. Diese Täter spielen mit dem Vertrauen der Opfer. Äußerlich deutet bei ihnen nichts darauf hin, dass es sich um Betrüger handeln könnte.

Frage: Neben dem Enkeltrick: Mit welchen Tricks überlisten Kriminelle Senioren noch?

Klinger: Das ist vielfältig. Die Taten ereignen sich am Telefon, an der Haustür, im Internet, im Briefverkehr oder auch in der Pflege. Eine Masche, mit der wir es zunehmend zu tun haben, ist, dass sich Betrüger als Polizisten ausgeben, die sich Zutritt zu fremden Wohnungen verschaffen wollen. Sie geben beispielsweise vor, sich vergewissern zu wollen, dass Schmuck und andere Wertsachen sicher aufbewahrt werden oder dass sie schauen wollen, ob das Gegenüber womöglich bereits unbemerkt Opfer einer Straftat geworden ist.

Frage: Welche Tipps haben Sie für Pflegebedürftige?

Klinger: Wir klären Angehörige auf, wie sie die Wertsachen des Pflegebedürftigen sichern können. Und vermitteln ihnen, wie wichtig es ist, als wachsamer Angehöriger aufzutreten.

Frage: Sind die angesprochenen Betrügereien ein Großstadtphänomen oder passieren sie auch auf dem Land?

Klinger: Sicherlich gibt es ein Stadt-Land-Gefälle. Aber auch hier werden Senioren als Opfer ausgesucht. Wichtig ist, zu wissen, dass die Generation 60 plus nicht die größte Opfergruppe von Straftaten ist. Senioren und Kinder genießen in allen Kulturkreisen einen gewissen Schutzstatus. Senioren sind in Niedersachsen nur in sechs Prozent aller Straftaten die Opferzielgruppe. Daher ist es wichtig, in dieser Gruppe keine Panik zu schüren.

Frage: Was raten Sie Senioren, die mit suspekten Besuchern an der Haustür konfrontiert sind?

Klinger: Grundsätzlich gilt: Alles, was uns unbekannt ist, dürfen wir nicht unkontrolliert an uns heranlassen. Das gilt für Besucher, aber auch für Dateianhänge in E-Mails, Rückrufbitten am Telefon und andere Dinge. Es ist immer ein gesundes Misstrauen geboten und man sollte auf sein Bauchgefühl hören. An der Haustür beispielsweise sollte man sich von Fremden, etwa von den vermeintlichen Polizisten, einen Dienstausweis zeigen lassen und gegebenenfalls auch auf der Dienststelle anrufen, bevor man die Tür öffnet. Jeder hat das Recht, die Tür zu zu lassen! Natürlich steht diesem Verhalten oftmals die eigene Sozialisation gegenüber. Auch technische Hilfsmittel wie eine Türspaltsperre tragen zur Sicherheit bei.

Frage: Wo erhalten Menschen Hilfe, die Opfer eines Trickbetrügers geworden sind?

Klinger: Erstmal natürlich bei der örtlichen Polizeidienststelle. Opfer sollten sich nicht schämen, den Vorfall dort zu melden. Wir brauchen diese Informationen! Sowohl für die Strafverfolgung als auch um andere zu warnen. Kein älterer Mensch wird von der Polizei ausgelacht, wenn er Opfer eines Trickbetrügers geworden ist. Hilfe bieten auch der Weiße Ring, die Online-Datenbank für Betroffene von Straftaten oder der Opferschutz Niedersachsen. Ganz entscheidend ist, dass ein Opfer nicht allein dasteht.