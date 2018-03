Frage: Alle reden von Digitalisierung. Ist das wirklich so neu oder hat es sowas nicht schon früher gegeben?

Weise: Aus der Sicht der frühen 80er Jahre war die Einführung des PCs in den Büros mindestens ebenso revolutionär. Als ich 1980 meine berufliche Laufbahn im Jugendamt in Bremen begann, gab es noch auf jeder Etage mindestens ein Schreibbüro, wo den ganzen Tag nichts anderes passierte, als nach Diktat auf der IBM-Kugelkopfschreibmaschine Texte zu tippen. Dieses Berufsbild war in der Mitte der 90er Jahre fast gänzlich verschwunden. Viele haben Kurse gemacht und waren dann nicht mehr Schreib-, sondern Assistenzkräfte, die mit dem PC Kalkulationen erstellt oder Adressdatenbanken gepflegt haben. Viele Ältere konnte durch die Nutzung der Altersteilzeitregelungen sozial abgefedert vorzeitig in den Ruhestand gehen. Es gab natürlich auch damals Verlierer dieser ersten großen Digitalisierungswelle, aber eben nicht 30 oder 50 Prozent.

Frage: Ist insbesondere die Industrie von Jobverlusten bedroht oder trifft es diesmal eher andere Branchen?

Weise: In der Industrie werden wir in vielen Bereichen eher eine große Umschichtung von Tätigkeitsprofilen erleben. Auch die These, dass besonders die einfachen Arbeitsplätze gefährdet sind, lässt sich nicht wirklich halten. Wir erleben jetzt schon, dass durch digitale Prozesssteuerung die Arbeitsschritte am Band so kleinteilig werden, dass zu deren Abarbeitung keine Facharbeiter mehr benötigt werden, sondern dass sie durch angelernte Kräfte genauso gut erledigt werden können. Da lohnt sich vorläufig erst recht kein Roboter. Andererseits könnten viele bisherige Facharbeiter- und Meisterfunktionen durch neue Aufgaben in der Prozesssteuerung und Wartung aufgewertet werden.

Frage: Welche Branchen und Jobs sind besonders gefährdet?

Weise: Da sehe ich erst einmal den Einzelhandel. Er gerät gleich von zwei Seiten unter Druck, einmal vom Onlinehandel mit völlig neuen Geschäftsmodellen und andererseits von der RFID-Chip-Technik. Diese wird den bisherigen Barcode und die Scannerkasse ablösen. Das würde im Einzelhandel vermutlich viele Tausend Arbeitsplätze kosten. Die Arbeitsplätze im Finanzsektor sind vermutlich in ähnlicher Weise bedroht, da sich auch hier im hohem Maße Online-Geschäftsmodelle durchsetzen werden.

Frage: Könnte Bremen mit seiner starken Industrie bei den kommenden Rationalisierungsrunden im Vorteil sein?

Weise: Die Belegschaften in den Industriebranchen sind in hohem Maße überaltert. Sollten also doch Beschäftigte auf der Strecke bleiben, so ließe sich das mit sozial abgefederten Angeboten zur vorzeitigen Verrentung vermutlich problemlos regeln.

Frage: Was könnten Alternativen für arbeitslos werdende Menschen in den verschiedenen Bereichen sein?

Weise: Das Problem der Überalterung gibt es vor allem auch in den personenbezogenen Dienstleistungen. Insbesondere in vielen öffentlichen Einrichtungen wurde – nicht nur im Land Bremen – seit zwei Jahrzehnten fast nichts mehr eingestellt. Das wird sich nicht alles mit Digitalisierung wettmachen lassen.