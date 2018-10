„Entspannt wie seit Jahren nicht“

Frage: Herr Lüllmann, der morgendliche Regen hat beim Hökermarkt am 3. Oktober die Parkflächen aufgeweicht. Wie viele Pkw mussten aus dem Schlamm gezogen werden?

Lüllmann: Zwei oder drei Fahrzeuge waren das wohl. Wenn man die Ausmaße des Marktes sieht, ist eine solche Zahl sehr gering. Wir sind allerdings vorbereitet: Feuerwehrkameraden und Mitglieder des Sportclubs Colnrade stellen ihre Trecker zur Verfügung und helfen, Pkw wieder auf festen Grund zu ziehen.

Frage: Wie viele Händler haben aufgrund des Regens ihre Sachen vorzeitig gepackt?

Lüllmann: Soweit ich weiß, haben alle durchgehalten bis zum Schluss. Ich habe mit vielen Standbetreibern gesprochen. Der Markt ist nun mal draußen, mit diesem leichten Bindfädenregen haben die Leute kein Problem. Allerdings war die Regenwahrscheinlichkeit ja mit null vorhergesagt worden, davon war ich auch ausgegangen. Von einigen hier hab ich den Tipp bekommen: Such’ Dir mal ’ne neue App.

Frage: War der Flohmarkt eine friedliche Veranstaltung?

Lüllmann: Auf jeden Fall. Ausschreitungen hatten wir hier auch in der Vergangenheit nicht. Die Malteser waren wohl eher unterbeschäftigt – wobei wir für deren Unterstützung sehr dankbar sind.

Frage: Was sollte beim nächsten Flohmarkt anders laufen?

Lüllmann: Das Wetter sollte besser werden. Was die Durchführung angeht, sind wir sehr zufrieden. Aufgrund der Reduzierung der Stände und der etwas geringeren Zahl der Besucher war der Markt so entspannt wie schon seit Jahren nicht mehr. Viele Standbetreiber waren trotz des Regens am Vormittag sehr zufrieden: Die Besucher konnten besser stehen bleiben und eben auch kaufen. Und: Die Atmosphäre lud ein zum Schnacken.

Frage: Wie viele Helfer machen beim Aufräumen mit?

Lüllmann: Bedingt durch die Ferien, können auch Mitglieder der Jugendfeuerwehr helfen. Insgesamt sind etwa 20 Feuerwehr- und zehn Sportclub-Mitglieder damit befasst, das Dorf wieder in den Originalzustand zu bringen. Ab 18 Uhr wird vom Hökermarkt nicht mehr viel zu erkennen sein – außer dem plattgetretenen oder plattgefahrenen Boden.