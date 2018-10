„Freiheits-Gedanke eint beide großen Konfessionen“

Frage: Frau Saathoff, Herr Bösemann, rechnen Sie morgen um 10 Uhr in der Christuskirche mit mehr Besuchern als in früheren Jahren?

Saathoff: Nach den hohen Zahlen zum Jubiläum der Reformation im vergangenen Jahr erwarten wir auch in diesem Jahr wieder einen guten Gottesdienstbesuch. Da der Reformationstag in Niedersachsen nun wieder gesetzlicher Feiertag geworden ist, haben wir den Gottesdienst auf 10 Uhr morgens verlegt und freuen uns auf viele Besucher.

Frage: Hat sich das Thema Reformation nach mittlerweile 501 Jahren nicht erledigt?

Bösemann: Nein, auf keinen Fall! Das Jubiläum im letzten Jahr war für Christen eine Art Standortbestimmung. Auch 500 Jahre nach Martin Luther sehen sich Christen in der Mitte der Gesellschaft. Ein Jahr später ist es Aufgabe des Reformationstages, zu bedenken: Was bedeutet der christliche Glaube für den Einzelnen im Alltag in einer sich verändernden Gesellschaft.

Frage: Wofür steht für Sie der Begriff Reformationstag? Für Trennung?

Saathoff: Das Thema des Tages ist in diesem Jahr die Freiheit. Darunter ist die innere Freiheit zu verstehen, die darauf beruht, dass Gott in Christus jeden Menschen annimmt. Das befreit von äußeren Zwängen. Dieser Gedanke eint die beiden großen christlichen Konfessionen in Deutschland. Im Alltag wird einem vermittelt, dass durch eigene Leistung und eigenes Bemühen erfülltes Leben entsteht. Wir erleben als Pastoren auf der anderen Seite, wie sehr Menschen von Erwartungen, die sie spüren, in die Enge getrieben werden bis an die Grenzen der Belastbarkeit. Davon will uns der reformatorische Gedanke befreien.

Frage: Welche traditionellen Elemente sind quasi obligatorischer Bestandteil eines Gottesdienstes am Reformationstag? Wie viel ist neu?

Bösemann: Der Grundgedanke protestantischer Liturgie ist es, dass ein Gottesdienst verlässliche Konstanten braucht und ebenso der ständigen Erneuerung bedarf. Deshalb: „Ein feste Burg ist unser Gott“ wird am Reformationstag gesungen. Die Gemeinde darf sich aber auch auf das alte lutherische „Verleih uns Frieden gnädiglich“ in neuer, gut singbarer Melodie freuen. Der Posaunenchor unter der Leitung von Klaus Corleis wird die Gemeinde in ihrem Gesang begleiten.