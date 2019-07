Frage: Herr Stanke, Schützenfeste gibt es doch zurzeit fast an jedem Wochenende. Warum sollte man ihrer Meinung nach das in Sandkrug auf keinen Fall verpassen?

STanke: Weil wir ein wirklich tolles Programm auf die Beine stellen. Das geht los mit der Bremen-4-Party am Freitagabend und endet am Montag mit dem Dämmerschoppen und der Siegerehrung vom Ortspokalschießen.

Frage: In diesem Jahr gibt es, anders als in den Vorjahren, keinen Stimmungssänger als Stargast. Wollte keiner mehr?

Stanke: Wir als Ausrichter haben einen neuen Weg gesucht. Irgendwann ist ja keine Steigerung bei den Stars mehr möglich, und wir wollen uns auch nicht wiederholen. Von der Bremen-4-Party versprechen wir uns sogar noch mehr Akzeptanz beim Publikum.

Frage: Der Freitagabend wendet sich ja wohl eher an die jüngeren Besucher...

Stanke: Wir haben am kommenden langen Wochenende aber für alle Generationen etwas dabei. Ich erinnere nur an den Samstag, wenn wieder ,Oppa und die Schlagerenkel’ im Festzelt auftreten. Die haben im Vorjahr die Zuhörer richtig begeistert. Wer’s traditionell mag, der kann sich am Sonntag auf den Umzug durch den Ort freuen. Um 11.30 Uhr holen wir unsere Damenbeste, Dörte Schulz-Behrens bei der Schießhalle in Streekermoor ab, um 12 Uhr findet beim König, Manfred Schönwolf, der offizielle Empfang statt. Später am Nachmittag geht der Festumzug dann durch den Ort, am Ehrenmal vorbei bis zum Festzelt.

Frage: Was macht Sie persönlich besonders stolz?

STanke: Dass unser neuer Musikzug rechtzeitig zum Schützenfest wieder spielfähig ist. Mareike Lindemann und Janika Waje haben tolle Arbeit dafür geleistet. Unsere Musiker sind auch ein Beispiel dafür, wie die Jugend ein wichtiger Teil unseres Vereins sind. Der Jüngste ist erst acht Jahre alt, der älteste Musiker so alt wie ich – 34.

Das Sandkruger Schützenfestprogramm Freitag, 12. Juli: 21 Uhr, Bremen-4-Party mit dem Feten-Völz und DJ Stevy Samstag, 13. Juli: 19.30 Uhr, Festball der Schützen mit DJ Stevy; 22 Uhr, Schlagerparty mit „Oppa und den Schlagerenkeln“ Sonntag, 14. Juli: 11.30 Uhr, Abholen der Damenbesten vom Schützenhaus; 12 Uhr, Empfang beim Schützenkönig; 14.15 Uhr, Marsch zum Ehrenmal und Kranzniederlegung; 15.30 Uhr Festmarsch durch den Ort Montag, 15. Juli: 19 Uhr, Dämmerschoppen und Siegerehrung Ortspokalschießen An allen Tagen Budenzauber auf dem Schützenplatz.

Frage: Relativ jung ist ja auch die Abteilung der Bogenschützen...

Stanke: Aber sehr erfolgreich. Bei den Landesmeisterschaften Ende Juni in Zeven haben Simone Herd und Klaus Heilmann zwei Silbermedaillen geholt, außerdem Marco Kerber eine bronzene.

Frage: Der Auvers-le-Hamon-Platz, dort wo auch das Festzelt und der Markt steht, soll im Zuge der Dorferneuerung umgestaltet werden. Macht Ihnen das Sorge?

Stanke: Nein. Wir stehen als Verein in engem Austausch mit Ilan Harde, dem Familienfest-Organisator, der Gemeinde und den Planern um Oliver Kilian. Unsere beiden Veranstaltungen sind ja die größten, die dort jährlich stattfinden. Wir können uns glücklich schätzen, überhaupt solch einen Platz zur Verfügung zu haben.