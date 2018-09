Frage: Herr Neukauf, Sie waren 2016 bei beiden Anschlägen zufällig keine zwei Kilometer entfernt. Was hat diese Erfahrung mit Ihnen gemacht?

Neukauf: Das war unglaublich krass. Dass eines Tages so etwas in Berlin passiert, damit hat man ja irgendwie gerechnet. Aber in Nizza...das kam wie aus dem Nichts. Ich war damals dort im Urlaub, wollte eigentlich auf ein Robert-Plant-Konzert, aber daran war nicht mehr zu denken. Die Stadt war wie gelähmt.

Frage: Ist Ihr neues Album „Hinter Geranien und Gardinen“, das Sie am Samstag, 29. September, 20 Uhr in der Alten Post in Sandhatten vorstellen, deshalb politischer geworden als Vorgänger wie „Papperlapapp“ oder „Blaue Erbsen“?

Neukauf: Eine direkte Verbindung sehe ich da nicht. Mich ärgert aber, wie in Deutschland von Pegida und AfD immer mehr rechte Parolen wieder salonfähig gemacht werden, die an Zeiten des Nationalsozialismus erinnern und dass Flüchtlinge und Ausländer zu Sündenböcken gemacht werden.

Frage: Bereitet Ihnen die offen zur Schau getragene Demokratiefeindlichkeit der neuen Rechten Angst?

Neukauf: Zu meiner Schulzeit hieß es im Geschichtsunterricht: Ja, es gibt diesen braunen Sumpf noch heute, aber seht her, die holen bei Wahlen keine fünf Prozent. Also kein Grund, sich Sorgen zu machen. Mittlerweile müssen wir dagegen aufpassen und bewusst gegensteuern, davon bin ich überzeugt. Das heißt allerdings nicht, einfach auf die Gegenseite draufzuhauen. Dafür bekommt man vielleicht Applaus aus den eigenen Reihen, aber man verändert nichts am Denken der Menschen.

Musiker und Produzent Karl Neukauf ist in Kassel aufgewachsen. Der 35-jährige Musiker lebt und arbeit in seiner Wahlheimat Berlin. Er produziert u.a. den Musiker und Sänger „Fährmann“.Zu den Vorbildern Neukaufs zählen Keith Richards, Leonard Bernstein und Udo Jürgens. Mit Neuinterpretationen der „Lieder, die im Schatten stehen“ von letztgenanntem Künstler ging er 2017 auf Tournee.

Frage: Was kann Musik unter diesem Aspekt bewirken?

Neukauf: Sie ändern mit einem Lied sicher nicht die Welt. Aber ich habe beispielsweise etwa 20-mal „Der falsche Feind“ von meinem neuen Album auf Konzerten gespielt. Darin geht es darum, dass in unserer Gesellschaft sicher nicht alles richtig läuft, aber die Leute, die mit Parolen aufbegehren, dafür die Falschen verantwortlich machen. Der Ausländer oder Flüchtling ist jedenfalls nicht der Feind. Nach den Konzerten sind jedes Mal Menschen zu mir gekommen, längst nicht alle waren meiner Meinung, aber wir haben lange miteinander geredet. Und darum geht es: im Dialog zu bleiben und sein Gegenüber zum Nachdenken anzuregen.

Frage: Am Samstag besteht dazu in Sandhatten die Gelegenheit. Wie oft waren Sie schon hier und was gefällt Ihnen besonders?

Neukauf: Bisher bin ich zweimal solo und zweimal mit Danny Dziuk hier aufgetreten. Die Atmosphäre ist hier sehr intim wie bei Wohnzimmerkonzerten. Dazu kommen die Magie des alten Ortes, der schon so viel erlebt hat, und ein Wirt wie Norbert Estel – ein Mann mit einer klaren Haltung, Ich bin überzeugt, so etwas braucht unsere Demokratie in diesen Zeiten.