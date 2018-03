Wenn im Studio der Kreativfaden reißt

Frage: Anna, du sitzt gerade in deiner Wahlheimat New York, frierst bei Minustemperaturen und schaust in den Schnee. Dein letztes Album heißt „All the Way to Rio“ – klingt so der Traum einer gebürtigen Schwedin?

Anna Ternheim: Nun ja, ich liebe New York als meinen Lebensmittelpunkt. Aber schon in den vergangenen Jahren habe ich immer wieder Zeit in Rio im dortigen Sommer verbracht. Aber die Musik auf meinem Album lässt ja nicht an Rio denken, nicht an einen Sommer. Es ist ziemlich düster und launisch.

Frage: Welche Bilder siehst du, wenn ein Song in Deinem Kopf entsteht?

Anna Ternheim: Oh, ganz unterschiedlich. Songs haben bei mir normalerweise Farben, weniger Bilder. Die lösen Gefühle in mir aus. Erst am Ende entsteht ein Bild.

Frage: „All the way to Rio“ besteht aus acht Songs mit einer Gesamtlänge von knapp über 30 Minuten. Das klingt nicht ausschweifend. Ist das Album eher ein Konzentrat Deiner Gedanken oder deiner Seele?

Anna Ternheim: Naja, das ist eher das Konzentrat harter Arbeit. Am Anfang war es recht einfach. Kopf und Seele fühlten sich am richtigen Ort und alles floss mit einer Leichtigkeit dahin. Ein bisschen so wie zu Beginn einer Liebesaffäre. Ich war in Rio, schrieb die Texte, plante die Aufnahmen mit wirklich großartigen Musikern und kehrte nach Schweden zurück.

Frage: Und was passierte dann?

Anna Ternheim: Im Moment, als wir die Aufnahmen starteten, fiel mir zu meinen Songs nichts mehr ein. Es war nichts mehr so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Das komplette Projekt wurde für vier Jahre unterbrochen. Ich habe erst noch zwei andere Alben herausgebracht. Erst dann konnte „Rio“ erscheinen.

Frage: Es wirkt, als wärest du nicht sehr geduldig mit deinen Aufnahmen.

Anna Ternheim: Mal so, mal so. Auf dem Weg dorthin kann ich ungeduldig werden. Aber ich gebe mir immer die Zeit, die es braucht, um fertig zu werden. Wenn es sein muss, auch mal fünf Jahre.

Anna Ternheim ist eine besondere Musikerin: Seit ihrem 2004 veröffentlichten Album „Somebody Outside" wird die 39-jährige Sängerin und Gitarristin in Westeuropa und den USA geschätzt. Im November 2017 erschien das neue Album „All the Way to Rio".

Frage: Weißt du inzwischen, was die Ursache dieser Unterbrechung war?

Anna Ternheim: Ach, für mich persönlich ist in dieser Zeit nicht alles gut gelaufen. Ich war zur selben Zeit in zu viele Projekte eingebunden. Die ganze Sache hat mich sehr frustriert, und ich wusste nicht mehr, wie ich es noch hinkriegen kann. Kreativprozesse sind immer hart, aber die Phase war ganz besonders aufregend.

Frage: Der Maler Jacob Felländer spielte beim Entstehungsprozess eine wichtige Rolle, war zu lesen. Inwiefern?

Anna Ternheim: Wir arbeiten eng zusammen. Wie ich sagte, hatte ich Mühe, mein Album zu beenden, also die fehlenden Teile zu finden, mich zu motivieren, nicht alles wegzuwerfen. Er hörte ein paar Lieder und mochte sie wirklich. Im Gegenzug schickte er mir ein paar Bilder und es entstand dieses enge Band. Am Ende gab ich seinen Bildern Titel, er benutzte dieses Album als Soundtrack für seine Ausstellung und so weiter.

Frage: Am 10. April wirst du in der Kulturetage in Oldenburg auftreten. Was kann das Publikum erwarten?

Anna Ternheim: Ich freue mich sehr darauf und verspreche, in sehr guter Stimmung zu sein. Es gibt neue Versionen alter Songs, und die neuen Songs werde ich in einer abgespeckten Umgebung spielen. Es wird sehr intim werden.