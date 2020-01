Frage: Auftakt der Grünen Woche an diesem Freitag in Berlin, der weltgrößten Agrar- und Nahrungsmesse. Was erwarten Sie von dem Mekka der Branche?

Landwirt und Lobbyist Joachim Rukwied ist seit 2012 Präsident des Deutschen Bauernverbandes und seit 2017 auch Präsident des europäischen Dachverbandes. Der heute 58-Jährige hatte 1994 den elterlichen Hof in Eberstadt bei Heilbronn übernommen.

Rukwied: Die Grüne Woche ist auch die agrarpolitische Plattform zum Jahresauftakt, ein Treffpunkt für viele Agrarminister und Experten aus aller Welt. Wir erwarten auch EU-Kommissare. Dort werden Zukunftsfragen der Landwirtschaft diskutiert. Dazu gehört auch die Zukunft der gemeinsamen europäischen Agrarpolitik. Wir brauchen in Europa ein stabiles Agrar-Budget. Es darf keine Kürzungen geben. Das sind Themen, die ganz oben auf der Agenda stehen. Ein wichtiges Thema auf der Grünen Woche wird auch der Klimaschutz sein. Klimaschutz ist für uns Landwirte äußerst wichtig.

Frage: Die EU-Kommission will die Agrarpolitik reformieren und die Mittel deutlich kürzen. Da werden auch die deutschen Landwirte kürzer treten müssen, oder?

Rukwied: Der jüngste finnische Vorschlag hätte zur Folge, dass wir eine Kürzung von 1,5 Prozent an Agrarmitteln aus Brüssel hinnehmen müssten. Die sollten noch wegverhandelt werden. Dann hätten wir ein stabiles Agrarbudget.

Frage: Die Chance, die Kürzungen zu verhindern, gehen jedoch gegen Null. Was bedeuten die Abstriche für die deutschen Landwirte?

Rukwied: Der derzeitige Vorschlag bedeutet Kürzungen von 3,8 Prozent in der ersten Säule. In der zweiten Säule käme es laut finnischem Vorschlag zu einer Aufstockung der Mittel – in Summe entspräche dies 98,5 Prozent unseres bisherigen Budgets. Unser Ziel bleibt, 100 Prozent zu erreichen. Wir erwarten, dass sich dafür auch die Bundesregierung einsetzt. Union und SPD haben im Koalitionsvertrag vereinbart, dass sie ein stabiles Agrarbudget erhalten wollen. Daran werden wir sie erinnern.

Frage: 2018 und 2019 haben die Bauern unter der Trockenheit gelitten. Wie steht es um die deutsche Landwirtschaft zu Beginn des neuen Jahrs?

Rukwied: Die Landwirtschaft ist wirtschaftlich in einer sehr schwierigen Situation. Die Unternehmensergebnisse sind im vergangenen Wirtschaftsjahr um etwa 18 Prozent zurückgegangen auf rund 38 000 Euro pro Familienarbeitskraft. Davon gehen noch Sozialleistungen und Tilgung betrieblicher Darlehen ab. Die Situation ist herausfordernd. Ich hoffe, dass das Wetter in diesem Jahr mitspielt.

Frage: Müssen die Verbraucher nicht auch mehr für Lebensmittel bezahlen, wenn sie eine Agrarwende wollen?

Rukwied: Ohne Zweifel. Lebensmittel sind mehr wert. Der Wert unserer hochwertigen Produkte spiegelt sich leider im Preis nicht wider. Wir sind bereit, die Tierhaltung weiter umzubauen. Eine Anschubfinanzierung seitens des Staates wäre hier sicherlich hilfreich. Aber ein echter Umbau kann nur dann gelingen, wenn der Verbraucher dies auch entsprechend honoriert und mit seiner Entscheidung an der Ladentheke unterstützt, nämlich gezielt höherwertige heimische und damit höherpreisige Lebensmittel einkauft.