Frage: Frau Breher, die CDU-Führung trifft sich zum Jahresauftakt zur Klausurtagung in Hamburg. In den Umfragen liegt die Partei bei 27 Prozent. Wie muss die Partei ihr Profil schärfen, um wieder mehr Zustimmung zu erhalten?

Breher: Im Mittelpunkt der Klausurtagung werden die Arbeit an unserem neuen Grundsatzprogramm stehen, aber auch die Krise in Nahost. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg wird bei uns zu Gast sein. Als Partei brauchen wir inhaltlich eine Neuausrichtung. In unserem Grundsatzprogramm wird es um die Fragen der Zukunft unseres Landes gehen. Damit werden wir in die Bundestagswahl gehen. Die Antworten von gestern reichen nicht mehr für die Herausforderungen von morgen. Die Wirtschaft und der Arbeitsmarkt verändern sich dramatisch. Die Landwirtschaft ist im Wandel. Es liegen viele Zukunftsthemen auf dem Tisch. Wir wollen die Zukunft gestalten.

Frage: CSU-Chef Markus Söder fordert eine Erneuerung und Verjüngung des Kabinetts bis zur Sommerpause. Ist es Zeit für neue Köpfe?

Breher: Bisher hat es Herr Söder ja nur in den Raum gestellt, ohne Ross und Reiter zu nennen. Bei uns steht das nicht auf der Tagesordnung. Wir werden uns bei unserer Klausurtagung mit Sachfragen und Inhalten beschäftigen und nicht mit Personal. Wir haben uns bereits in der Partei personell erneuert und sind auf dem richtigen Weg. Es gibt eine neue Parteivorsitzende, einen neuen Fraktionschef, ich selbst bin stellvertretende Bundesvorsitzende geworden. Wir haben viele neue Gesichter und sind mitten in einem Generationswechsel.

Frage: Wäre eine Kabinettsumbildung, wie sie CSU-Chef Söder fordert, jetzt sinnvoll?

Breher: Das entscheiden am Ende die Kanzlerin und die Parteivorsitzenden. Es steht aber nicht auf der Tagesordnung des Bundesvorstandes.

Frage: Die Bauern gehen weiter auf die Straße, demonstrieren gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung. Droht jetzt eine Radikalisierung der Proteste?

Breher: Das ist reine Spekulation. Natürlich gibt es auch Landwirte, die radikaler formulieren. Die Proteste, die Wut und das Unverständnis der Bauern sind ernst zu nehmen. Die Landwirte sollten mit ihren Protesten sympathisch bleiben. Das ist entscheidend. Mit einer Radikalisierung verliert man den Rückhalt in der Bevölkerung.

Frage: Laut Umfragen verlieren CDU und CSU an Zustimmung bei den Landwirten. Wie wollen Sie die Bauern wieder für sich gewinnen?

Breher: Die Landwirte erwarten mit Recht, dass sie angehört und ihre Interessen berücksichtigt werden. Sie wollen, dass Entscheidungen auf richtiger fachlicher Basis getroffen werden. Die Bundestagsfraktion der Union wird Teile des Agrarpakets, Aktionsprogramm Insektenschutz, so nicht mittragen. Der CDU-Bundesparteitag hat sich auch in einem Antrag für Nachbesserungen ausgesprochen. Wenn die CDU ihre Politik an diesen Beschlüssen ausrichtet, werden die Landwirte auch wieder Vertrauen in die CDU haben. Wir sind erst noch am Anfang der Debatte. Es gibt noch keine Gesetzentwürfe. Es ist alles noch im Fluss.

Silvia Breher (46) aus Löningen gehört dem CDU-Bundesvorstand seit November 2019 an.