Interview Mit Csu-Innenexpertin Lindholz: Rechtsextremismus mit aller Macht entgegentreten

Frage: Frau Lindholz, in NRW war eine Gruppe von Polizisten über Jahre in rechtsextremen in rechtsextremen Chatgruppen aktiv gewesen. Wie groß ist das Problem Rechtsextremismus in der Polizei?

Lindholz: Fest steht, es gibt ein Problem. In der ersten Jahreshälfte wurden in den Polizeien von Bund und Ländern rund 40 Verdachtsfälle auf Rechtsextremismus gemeldet mit Schwerpunkt in Hessen. NRW erhöht diesen Wert jetzt deutlich. Jeder Fall muss rücksichtslos aufgeklärt und geahndet werden. Rassismus und Rechtsextremismus sind Gift für unsere Gesellschaft. Dafür gibt es keine Entschuldigung und in der Polizei schon zweimal nicht.

Frage: Von Einzelfällen kann aber doch keine Rede mehr sein, oder?

Lindholz: Das Problem darf nicht verharmlost werden. Wir müssen uns aber schon das ganze Bild ansehen. Von insgesamt 260 000 Polizeivollzugsbeamten in Deutschland stehen 0,003 Prozent unter Verdacht. Da kann man nicht ernsthaft von strukturellem oder latentem Rassismus in der Polizei sprechen, wie es die SPD-Vorsitzende Saskia Esken tut. Die deutsche Polizei ist die Schutzmacht unserer freiheitlich demokratischen Grundordnung. Daran kann es keinen Zweifel geben.

Frage: Welche Konsequenzen müssen aus den jüngsten Fällen in NRW gezogen werden?

Lindholz: Null Toleranz für Extremisten gilt überall. Für die Polizei gelten besonders hohe Ansprüche. Solche Auswüchse schaden dem Grundvertrauen in Polizei und Rechtsstaat. Dem müssen wir mit aller Macht entgegentreten. Dafür braucht es rigorose Aufklärung und knallharte Strafverfolgung durch die Staatsanwaltschaft. Vor allem müssen die inneren Abwehrkräfte der Polizei gestärkt werden. Polizistinnen und Polizisten halten natürlich zusammen und das ist richtig. Aber Korpsgeist darf nicht blind machen. Rechtsextremisten und Rassisten haben in der deutschen Polizei nichts zu suchen.

Frage: Bundesinnenminister Horst Seehofer lehnt eine Studie über Rechtsextremismus und Rassismus in der Polizei weiter ab. Was spricht dagegen?

Lindholz: Erstmal sollten wir das Lagebild zum Rechtsextremismus im öffentlichen Dienst auswerten, das der Verfassungsschutz derzeit erarbeitet. Dann sehen wir weiter. So eine Untersuchung darf nicht dazu missbraucht werden, das ideologisch motivierte Misstrauen von Linken und Grünen gegen die Polizei zu bestätigen. Ein Generalverdacht ist völlig ungerechtfertigt. Unsere Polizei ist ein zentraler Garant für unseren Rechtsstaat und keine Bedrohung. Eine Untersuchung, die sich nur auf die Polizei fokussiert, wäre in der aktuellen Stimmungslage das falsche Signal. Rechtsextremismus und Rassismus sind ein gesamtgesellschaftliches Problem und müssen daher breit diskutiert werden.

Frage: Die SPD und deren Bundesjustizministerin Christine Lambrecht fordern Seehofer auf, bei der Polizeistudie einzulenken. Die SPD-geführten Bundesländer wollen eigene Studien in Auftrag geben. Wäre ein einheitliches Vorgehen nicht der bessere Weg?