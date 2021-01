Interview mit DIW-Präsident Fratzscher: „Mit der Schuldenbremse schadet sich Deutschland selbst“

Frage: Prof. Fratzscher, was halten Sie von dem Vorschlag von Kanzleramtschef Helge Braun, die Schuldenbremse im Grundgesetz für einige Jahre auszusetzen?

Marcel Fratzscher ist einer der einflussreichsten Ökonomen. Er gilt als SPD-nah. Der 50-Jährige leitet seit Februar 2013 das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin. Er ist zudem Professor für Makroökonomie an der Humboldt-Universität zu Berlin.

Fratzscher: Ich halte ihn für konsequent, logisch, unausweichlich, für Realpolitik, und er folgt dem gesunden Menschenverstand. Wir sind in einer Lage, in der wir Reformen und massive Investitionen gegen die Pandemie, in den Klimaschutz, die Digitalisierung, Innovationen und vieles mehr brauchen. Das ist nötig, um die deutsche Wirtschaft wettbewerbsfähig zu halten. Wenn das die oberste Priorität sein sollte, dann können Sie die Schuldenbremse, wie sie aufgestellt ist, in den kommenden Jahren nicht erfüllen.