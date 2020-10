Interview mit Ex-US-Botschafter: Kornblum: „Trump setzt alles auf eine Karte“

Frage: Herr Kornblum, nach seiner Corona-Infektion ist US-Präsident Donald Trump wieder zurück im Wahlkampf. Schadet ihm die Erkrankung und sein Umgang damit oder hilft sie ihm am Ende sogar?

Kornblum: Das lässt sich im Moment noch nicht sagen. Er wird seine Corona-Infektion und die schnelle Genesung zumindest ausnutzen wollen. Trump befindet sich aktuell inzwischen in einer nicht sehr vorteilhaften Lage. Die Meinungsumfragen sehen Joe Biden fast überall vorn. Trump liegt zurück und ist in der Defensive. Er macht zumindest den Eindruck, als habe er sich schnell wieder von der Corona-Infektion erholt. Er ist ständig unterwegs und macht wieder Wahlkampf. Der Präsident hat sich entschieden, dabei keinerlei Rücksicht mehr auf die Corona-Situation zu nehmen. Er sagt, er sei geheilt und immun und verharmlost die Gefahr. Er macht Wahlkampfveranstaltungen mit vielen Menschen, die keinen Abstand halten. Die wenigsten von ihnen tragen eine Maske. Trump gibt den starken Präsidenten, der sich durchboxt und dem selbst Corona nichts anhaben kann. Dabei ist die Lage der Pandemie in den USA immer noch deutlich schlechter als in Europa. Alle Experten sind sich einig, dass es äußerst unvernünftig ist, was er macht. Er geht ein hohes gesundheitliches Risiko für sich und seine Anhänger ein. Trump bleibt bei seiner Strategie. Er versucht nicht, andere Wählerschichten zu gewinnen. Er setzt nur auf seine Stammwähler und bleibt bei seinen Botschaften wie America First und Corona ist halb so schlimm. Er spielt alles oder nichts, setzt alles auf eine Karte.