Interview Mit Gerd Landsberg: „Vollkommen inakzeptabel, dass Tausende alle Regeln missachten“

Frage: Herr Landsberg, in Berlin demonstrieren Tausende ohne Abstand und Mundschutz gegen die Corona-Beschränkungen. Der Polizei gelingt es nur nur mit Mühe, eine Kundgebung aufzulösen. Es gab Gewalt gegen die Einsatzkräfte und Verletzte. Wie bewerten Sie diese Proteste am Wochenende?

Frage: Die Infektionszahlen sind zuletzt wieder gestiegen. Droht jetzt auch in Deutschland eine zweite Corona-Welle?

Frage: Aber der Mundschutz wird immer unbeliebter und Abstand wird auch kaum noch gehalten…

Landsberg: In Teilen der Gesellschaft, insbesondere bei jüngeren Menschen in Großstädten, hat sich offenbar das Gefühl breitgemacht, die Pandemie sei vorüber, man könne bedenkenlos feiern und Spaß haben. Das ist eine dramatische Fehleinschätzung. Gerade in der jetzigen Situation kommt es entscheidend darauf an, die Regeln noch strikter einzuhalten, auch wenn es nach vielen Monaten schwerfallen mag. Die Eindämmung der Pandemie ist leider kein Kurzstreckenlauf, sondern ein Marathon. Gerade wenn der Herbst kommt, werden die Herausforderungen noch größer werden.