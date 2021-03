Interview mit ifo-Präsident Fuest: „Öffnungen an wirksame Teststrategien binden“

Bösel

Corona-Ausbruch in Bösel Bürgermeister Block nach Sitzung auch positiv getestet

Auch Bösels Bürgermeister hat sich in der interfraktionellen Sitzung am 22. Februar in der BiB-Arena mit dem Corona-Virus infiziert. Damit steigt die Zahl der Infizierten auf sieben. Es stehen aber noch weitere Testergebnisse aus.