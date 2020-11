Interview mit Innen-Expertin Lindholz: „Brandgefährliche Leute auf dem Radar haben“

Frage: Frau Lindholz, nach dem Terroranschlag von Wien gab es Razzien bei deutschen Islamisten. Der Täter hatte Kontakt nach Deutschland. Müssen wir islamistische Netzwerke stärker in den Fokus nehmen?

Lindholz: Bekannte islamistische Gefährder müssen immer im Fokus des Gemeinsamen Terrorabwehrzentrums von Bund und Ländern stehen. Dafür brauchen unsere Behörden mehr Personal und moderne Befugnisse. Wir als Union würden da gerne noch mehr machen. Wichtig ist, dass das Umfeld des Attentäters von Wien in ganz Europa akribisch durchleuchtet wird, um die Strukturen vollständig aufzudecken. Dieser Terror gilt ganz Europa und muss daher europäisch bekämpft werden. Wir brauchen zum Beispiel auch einen europäischen Gefährderbegriff, eine gemeinsame Strategie im Umgang mit Gefährdern und müssen den Informationsaustausch in der EU weiter verbessern. Alarmierende Hinweise europäischer Partner, wie im Fall von Wien, dürfen nicht liegen bleiben, sondern sollten auf nationaler und europäischer Ebene systematisch bearbeitet werden.

Frage: Wie groß ist die islamistische Gefahr aktuell noch in Deutschland? Werden wir jetzt zum Hauptziel des IS?

Lindholz: Wir stehen in Europa gemeinsam wegen unserer freiheitlichen Werte im Fokus islamistischer Terroristen. Der IS mag militärisch geschlagen sein, die Ideologie dahinter bleibt aber in zu vielen Köpfen. Der Bundesinnenminister und unsere Sicherheitsbehörden betonen daher seit Jahren, dass die Gefahr islamistischer Anschläge auch in Deutschland anhaltend groß ist. Diese reale Gefahr wurde durch die rechtsterroristischen Anschläge nur zeitweise überdeckt. Zudem arbeiten unsere Behörden insgesamt sehr professionell und verhindern vieles. Dafür sollten wir diesen Männern und Frauen sehr dankbar sein. Sie verdienen Respekt und Anerkennung anstatt Anfeindungen und Misstrauen.

Frage: Es gibt hierzulande Hunderte von islamistischen Gefährdern. Der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz warnt vor möglichen Anschlägen auch in Deutschland. Wie lässt sich die islamistische Bedrohung wirksamer bekämpfen?

Lindholz: Unsere Freiheit in Europa ist nicht verhandelbar. Wer glaubt uns Europäer mit feigen Morden einschüchtern zu können, der wird die Wehrhaftigkeit unseres Rechtsstaates spüren. Dazu muss die gesamte Justiz in solchen Verfahren schnell und hart durchgreifen. Als Gesetzgeber sollten wir uns die Sicherungsverwahrung nochmal genau ansehen. Zudem arbeiten wir daran, dass der Verfassungsschutz endlich moderne Aufklärungsbefugnisse auch für verschlüsselte Messenger-Dienste bekommt. Neben diesen sicherheitspolitischen Aspekten ist die gesellschaftspolitische Reaktion wichtig. Wir müssen die islamistische Ideologie hinter dem Terror sozial austrocknen. Islamismus muss in unserer Gesellschaft genauso rigoros bekämpft werden wie der Rechtsextremismus. Die AfD spielt mit ihrer menschenfeindlichen Hetze gegen Muslime den Islamisten nur in die Karten. Dagegen müssen wir unsere muslimischen Gemeinden schützen. Ich wünsche mir aber eine echte Null-Toleranz Strategie der muslimischen Verbände gegen Islamismus und Demokratiefeindlichkeit. Es ist unerträglich, wenn in deutschen Moscheen gegen Andersgläubige gehetzt wird oder islamistische Parolen an deutschen Schulen geschwungen werden und niemand widerspricht. Als Demokraten müssen wir gemeinsam gegen jede Form des Extremismus vorgehen.

Frage: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron spricht sich für intensive Grenzkontrollen aus…