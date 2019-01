Frage: Herr Kaars, was sind für die Gemeinde Jade die größten Herausforderungen im Jahr 2019?

Kaars: Nachdem der Rat der Gemeinde Jade den Haushaltsentwurf 2019 mit allen Punkten einstimmig beschlossen hat, wird es unsere Aufgabe sein, diese zukunftsorientierten Maßnahmen anzuschieben bzw. umzusetzen. Hierbei geht es im wesentlichen um

• die weitere städtebauliche Entwicklung der einzelnen Ortsteile,

• das zukünftige Betreuungsangebot für Kinder und Jugendliche,

• die vier Feuerwehrgerätehäuser ( Neubau, Umbau, Sanierung),

• die Reaktivierung des Bahnhaltepunktes Jaderberg (Umsetzung),

• den weiteren Breitbandausbau innerhalb unserer Gemeinde,

• eine weiterhin erfolgreiche Vermarktung von Gewerbeflächen,

Der Bürgermeister Henning Kaars (54) ist seit 1. Januar 2008 hauptamtlicher Bürgermeister der Gemeinde Jade. Am 18. November 2007 hatte er sich in einer Stichwahl gegen Tina Janßen durchgesetzt. Zuvor war Kaars – zunächst für die CDU, dann für die UWG – Mitglied des Gemeinderats und ehrenamtlicher Bürgermeister.

• die Weiterentwicklung der Inklusionsmaßnahmen in unseren gemeindeeigenen Einrichtungen und

• diverse Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen in allen Bereichen.

Dabei dürfen wir vor dem Hintergrund der kapitalisierten Bedarfszuweisung in Zusammenhang mit der Zielvereinbarung den finanziellen Hintergrund nicht unberücksichtigt lassen und müssen auch in Zukunft ein äußerst diszipliniertes Handeln leben.

Frage: Welche Ziele haben Sie sich politisch für das neue Jahr gesteckt?

Kaars: Im letzten Jahr ist die Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik trotz mancher unterschiedlicher Sichtweisen in der Sache überwiegend positiv zu bewerten. So haben wir gemeinsam schon so manche Herausforderung gemeistert. Weder im privaten noch im beruflichen Leben kann man alles erreichen, aber mit Sicherheit lief vieles besser als gedacht. Diese Erfolge, aber auch Misserfolge, sind für mich persönlich Motivation für das neue Jahr 2019 unsere Gemeinde mit allen zusammen, transparent und positiv weiter zu entwickeln. Und das gibt uns, wie ich finde, Zuversicht und Mut für die nun vor uns liegenden Jahre. Ich jedenfalls freue mich auf die weiteren Herausforderungen bzw. die Zusammenarbeit mit allen, denen das Wohl unserer Gemeinde Jade am Herzen liegt.

Frage: Wie steht es um die Reaktivierung des Bahnhaltepunktes in Jaderberg, und wann hält der erste Zug?

Kaars: Die formal rechtlichen Voraussetzungen für die Umsetzung des Projektes „Reaktivierung Bahnhaltepunkt Jaderberg“ sind nach jahrelangen Bemühungen vieler Beteiligter endlich erfolgreich abgeschlossen worden. Einem Baubeginn im Frühjahr 2019 steht aus Sicht der Beteiligten nichts im Wege. Somit könnte wenn alles läuft, der erste Zug im Dezember 2019 halten. Ich werde auch weiterhin alles dafür tun, das die Reaktivierung des Bahnhaltepunktes Jaderberg endlich Realität wird.

Frage: Die Häuserruinen an der Hauptkreuzung in Jaderberg prägen das Ortsbild. Wie wird dieses Problem gelöst?

Kaars: Als Bürgermeister der Gemeinde Jade bin ich genauso wie viele Bürger der Ansicht, dass es in diesem Bereich vor dem Hintergrund einer weiteren Entwicklung zu einer für alle tragbaren Lösung kommen muss. Das setzt allerdings voraus, dass kontroverse sowie emotionale Aussagen zurückgestellt werden. Es muss möglich sein, dass beide Seiten, Willensbereitschaft vorausgesetzt, gemeinsam einen Kompromiss finden und dementsprechend eine Entscheidung herbeigeführt werden kann.

Frage: Werden alle Bürger der Gemeinde Jade noch im Jahr 2019 mit einer schnellen Internetverbindung versorgt?

kaars: Der Ausbau einer besseren Breitbandversorgung in unserer Gemeinde wird auch im Jahr 2019 vorangetrieben. Der Landkreis Wesermarsch hat in enger Kooperation mit allen Kommunen in der Wesermarsch die Breitbandinfrastrukturmaßnahmen auf den Weg gebracht. Sowohl Bund - Land – Landkreis und Kommunen haben finanzielle Mittel bereitgestellt um die weißen Flecken, unter anderem in den ländlich strukturierten Gemeinden zu beseitigen. Wichtig ist, dass die zur Verfügung gestellten Kapazitäten nun auch zügig umgesetzt werden. Das setzt allerdings auch voraus, dass die ausführenden Vorhabenträger bemüht sind, das Projekt zeitnah umzusetzen. Hier wird es unsere Aufgabe sein immer wieder auf die Umsetzung hinzuweisen.

Frage: Viele Straßen in der Gemeinde befinden sich in einem maroden Zustand. Wann werden sie repariert?

Kaars: Alle Landes-, Kreis- und Gemeindestraßen befinden sich teilweise in einem sehr schlechten Zustand. Die extremen Witterungsverhältnisse des ablaufenden Jahres sowie die häufig auftretenden Gewichtsüberlastungen haben unter anderem zu diesen maroden Zuständen geführt. Als Gemeinde Jade haben wir den finanziellen Unterhaltungsansatz für die kommenden Jahre erhöht, um so die notwendigsten bzw. wichtigsten Sanierungsarbeiten möglichst durchführen zu können. Gleichzeitig benötigen wir allerdings auch die zukünftige finanzielle Unterstützung des Landes Niedersachsen. Hier muss es möglich sein, die ländlich strukturierten Kommunen in der Fläche endlich auf einfache Art und Weise pragmatisch zu unterstützen. Nur so können und werden wir den jetzigen schlechten Zustand unserer Straßen ansatzweise wieder in Stand setzen zu können. Die gemeindlichen Bauhofmitarbeiter werden auch im Jahr 2019 wieder zahlreiche Sanierungsarbeiten im Bereich des gemeindeeigenen Wegenetzes durchführen.