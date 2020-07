Interview Mit Kinderschutzbund-Präsident: „Kindergrundsicherung wäre die beste Lösung“

Frage: Herr Hilgers, laut einer Bertelsmann-Studie nimmt Kinderarmut in der Corona-Krise weiter zu. Wie ernst ist die Lage?

Hilgers: In der Corona-Krise werden wie durch ein Brennglas schon lange bestehende Probleme sichtbar. Das Hauptproblem ist die soziale Bildungskrise in unserem Land. Sie wird jetzt noch deutlicher und verschärft sich. Wenn bei den neuen Hartz-IV-Regelsätzen nun ausgerechnet die 6- bis 14-Jährigen keine Erhöhung bekommen sollen, ist das unglaublich. Die Sätze sind ohnehin schon zu niedrig. Das betrifft die Eltern, die jetzt in der Corona-Pandemie eine hohe zusätzliche Belastung haben und in Zeiten des Unterrichtsausfalls für die Kinder zusätzlich die Essensversorgung finanzieren müssen. Da fehlt es oft an einem Computer oder einem Tablet für den digitalen Unterricht zu Hause. Das sind jene, die ohnehin schon abgehängt sind. Da sind vor allem auch Alleinerziehende betroffen.