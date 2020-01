Frage: Die Union liegt in den Umfragen derzeit gerade noch bei 27 Prozent. Wie können CDU und CSU wieder an Zustimmung gewinnen?

Althusmann: Zahlreiche Menschen in unserem Land zweifeln derzeit an der Handlungsfähigkeit der Politik. Das Vertrauen in ihre Entscheidungsfähigkeit muss gerade die Union als Volkspartei mit klaren und verständlichen Positionen und Verlässlichkeit im Handeln zurückgewinnen. Daher dürfen wir uns auf dem erreichten hohen Wohlstandsniveau, das wir in Jahren des Wachstums erreicht haben, jetzt nicht ausruhen, sondern wir müssen den Menschen klar sagen, dass wir uns angesichts einer sich eintrübenden Konjunktur und internationaler Herausforderungen für den Wirtschaftsstandort jetzt anstrengen müssen. Dieses Vertrauen zurückzugewinnen wird nicht mit einfachen Antworten gelingen. In einer zunehmend komplexen Welt, insbesondere dann, wenn man in Regierungsverantwortung ist, kann es nicht um einfache Parolen und Antworten gehen, sondern um differenzierte Maßnahmen. Aber es muss verständlich bleiben und für den Bürger nachvollziehbar, wohin wir wirklich wollen. Das heißt, mit dem inneren Kompass deutlich zu machen und eine Vision von Deutschland 2030 zu entwerfen, die wirklich klare Perspektiven aufzeigt und die auch umsetzbar ist.

Frage: Friedrich Merz hat sich zu Wort gemeldet, will Mitglied einer Wahlkampfmannschaft werden. Kann die CDU auf Merz verzichten?

Althusmann: Friedrich Merz ist ein herausragender Politiker der Union gewesen, und er ist immer noch ein kluger Kopf in dieser Partei, der sich in den Dienst der Sache stellen will. In welcher Form und in welcher Funktion, darüber wird die Parteivorsitzende beraten und sicherlich mit ihm sprechen. Ich denke, gerade für Menschen, die klare wirtschaftspolitische Perspektiven von der Union erwarten, ist sicherlich Friedrich Merz ein wichtiges führendes Mitglied der Partei. Es bleibt nun abzuwarten, ob er hier eine Funktion übernehmen wird. Ich selbst kann mir durchaus vorstellen, dass er sich in den Dienst der Sache stellen kann.

Frage: In Thüringen gibt es Gespräche zwischen der CDU und der Linkspartei. Landeschef Mohring verteidigt das. Werden da Grundsätze, Parteitagsbeschlüsse der CDU geschliffen und missachtet?

Althusmann: Die CDU ist gut beraten, sei es in Thüringen oder in allen anderen Bundesländern und dem Bund in Gänze, weder rechten noch linken Versuchungen zu erliegen. Das holt uns langfristig ein, und es würde die Position der CDU nachhaltig schwächen. Insofern sind Gedankenspiele aus pragmatischen Gründen aus meiner Sicht sehr gefährlich. Die Menschen erwarten von uns klare Positionen. Die sollten wir umsetzen und weniger taktische Spielchen betreiben.

Bernd Althusmann (53) ist Vorsitzender der CDU Niedersachsen.