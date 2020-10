Interview mit Pflegebeauftragten: „Zu einer Isolation darf es nicht noch einmal kommen!“

Frage: Herr Westerfellhaus, die Corona-Infektionszahlen steigen auf Rekordniveau. Droht jetzt wieder eine Isolierung in den Pflegeeinrichtungen?

Andreas Westerfellhaus (64) hat den Pflegeberuf von Grund auf erlernt. Er war von 2001 bis 2008 Vize-Präsident und von 2009 bis 2017 Präsident des Deutschen Pflegerates. Seit 2018 ist er Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung. Er lebt mit seiner Familie in NRW.

Frage: Manche Pflegebedürftige und ihre Angehörigen haben sich zuletzt angesichts der Besuchsverbote machtlos und entmündigt gefühlt. Fehlte da nicht die Verhältnismäßigkeit?

Westerfellhaus: Mancherorts fehlte in der Vergangenheit sicher auch die Verhältnismäßigkeit. Mich haben da erschütternde Berichte erreicht. Oft fehlte es allerdings auch schlicht an Transparenz und Nachvollziehbarkeit. Wenn die Menschen sehen, wie unterschiedlich die Bedingungen stellenweise für Besuche in vergleichbaren Einrichtungen sind, dann wird es natürlich schwer, solche Regeln zu akzeptieren. Deshalb möchte ich mit einer Handreichung, die wir dafür erarbeiten, für mehr Einheitlichkeit und Nachvollziehbarkeit sorgen.