Der Vareler Volker Schönwart ist Teil der Duckomenta

Volker Schönwart wurde in Varel geboren und lebt in Berlin. Er ist Professor für Künstlerisch-Gestalterische Grundlagen in Schneeberg, einer Fakultät der Westsächsischen Hochschule Zwickau.

Gemeinsam mit vier anderen Berliner Künstlern ist er Teil des Fünferkollektivs „interDuck“. Die Duckomenta war schon in verschiedenen europäischen Ländern ausgestellt. Jetzt ist der Nordwesten an der Reihe.

Ausstellungsorte: Stadtmuseum Oldenburg, Am Stadtmuseum 4-8 (Dienstag bis Sonntag: 10 bis 18 Uhr) und Ostfriesisches Landesmuseum Emden, Brückstr. 1, (Dienstag bis Sonntag: 10 bis 17 Uhr)