„Wir alarmieren uns nicht selber“

Frage: Herr Flake, die Malteser müssen sich auf Facebook gegen kritische Äußerungen einiger Hatter Bürger verteidigen. Was ist da los?

Flake: Es geht um einen Verkehrsunfall in der Poststraße. Dort musste am Donnerstagnachmittag eine 91-jährige Radfahrerin nach einem Zusammenstoß mit einem anderen Radfahrer versorgt werden.

Frage: Und offensichtlich kam kein Rettungsteam der Malteser aus Sandkrug?

Flake: Das ist richtig. Wir alarmieren und disponieren uns nicht selber. Alle Rettungsmittel im Oldenburger Land werden durch die Großleitstelle in Oldenburg disponiert. Die Großleitstelle, der der Unfall gemeldet worden war, hat einen Rettungswagen des DRK aus Cloppenburg geschickt.

Frage: Wie kann das sein?

Flake: Die Malteser haben in Sandkrug zwei Rettungs- und einen Notarztwagen stationiert. Ausgerechnet zur Zeit des Unfalls waren alle bereits im Einsatz. Das kommt selten vor, aber es kann leider passieren.

Frage: Nun ist Cloppenburg ja sehr weit weg...

Flake: Die Großleitstelle in Oldenburg ist über ein GPS-Ortungssystem über die Standorte jedes einzelnen Rettungswagens informiert und verfolgt grundsätzlich die Strategie, das jeweils einem Einsatzort am nächsten gelegene Rettungsfahrzeug einzusetzen. Was die Kritiker nicht wissen können: Die Kollegen des Roten Kreuzes befanden sich zu dem Zeitpunkt gerade auf dem Rückweg vom Klinikum in Oldenburg nach Cloppenburg. Sie waren deshalb die beste und auch schnellstmögliche Lösung.

Frage: Was sagen Sie zu dem Vorwurf, die Rettungskräfte wären nicht schnell genug vor Ort gewesen?

Flake: Hierzu gibt es klare gesetzliche Vorgaben, nach denen auch die Menge und die Standorte der Rettungsfahrzeuge festgelegt werden. In Niedersachsen müssen 95 Prozent aller Notfallorte in 15 Minuten erreicht werden. Das heißt aber auch, dass es leider in maximal fünf Prozent der Fälle länger dauern kann. Wie lange es genau in diesem Fall gedauert hat, kann ich nicht sagen.

Frage: Es sollen Zeugen des Unfalls versucht haben, die Malteser direkt auf der Wache in Sandkrug anzurufen.

Flake: Wenn unsere Wache nicht besetzt ist, landen Anrufer bei unserem Servicecenter in Lohne. Das sind zwar Mitarbeiter der Malteser, aber keine ausgebildeten Retter und selbst wenn, sind sie auch nicht in der Lage, den Einsatz von Rettungsfahrzeugen zu koordinieren. Das ist gesetzliche Aufgabe der Großleitstelle. Das hat am Donnerstag wohl auch zu Irritationen geführt. Wir können nur immer wieder darauf hinweisen, die bundesweite Notrufnummer 112 zu wählen.