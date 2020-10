Interview zu Corona-Maßnahmen: Kassenarzt-Chef Gassen:„Panik hilft uns auch nicht“

Frage: Herr Gassen, die Corona-Infektionszahlen sind wieder auf mehr als 5000 pro Tag angestiegen. Wie ernst ist diese Entwicklung?

Der Kassenarzt-Chef Andreas Gassen (58) ist seit dem 1. März 2014 Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Er ist zudem als Orthopäde, Unfallchirurg und Rheumatologe in einer Gemeinschaftspraxis in Düsseldorf niedergelassen.

Gassen: Die Zahl der Neuinfektionen ist einer von vielen Werten. Wenn man die Zahlen heute mit denen aus dem Frühjahr vergleicht, muss man berücksichtigen, dass wir inzwischen dreimal so viele Tests durchführen. Wahrscheinlich lagen die echten Zahlen damals höher, weil wir möglicherweise eine hohe Dunkelziffer hatten. Es gibt Schätzungen, dass wir in der Hochphase bis zu mehreren Zehntausend Infektionen pro Tag hatten. Wir erleben jetzt seit einigen Wochen einen stetigen Anstieg. Es gibt bisher noch keinen starken Anstieg der Schwerkranken und der Todesfälle. Natürlich geben die Zahlen Anlass zur Sorge. Die Corona-Pandemie ist keine Bagatelle. Das darf man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Es besteht aber auch kein Grund zur Panik, das würde uns auch nicht helfen.

Frage: Wieder ein Corona-Gipfel der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten der Länder. Streit gibt es vor allem um das Beherbergungsverbot. Wie sinnvoll ist diese Regelung im Kampf gegen das Virus?

Gassen: Das ist eine untaugliche Regelung. Der Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt wird zunehmend gerissen. Die Zahl der Risikogebiete verändert sich ständig. Für Menschen, die ihren Urlaub geplant haben, ist das eine Katastrophe. Das Reisen der Familien innerhalb Deutschlands war und ist nicht der Treiber der Neuinfektionen. Die lokalen Ausbrüche haben bekanntermaßen andere Ursachen. Dass es Ausnahmen zum Beispiel für Berufspolitiker, beruflich Reisende oder Pendler gibt, so als könnten die sich nicht anstecken, trägt auch nicht gerade zur Akzeptanz bei. Obwohl sie viel reisen und mit vielen anderen Menschen in Kontakt kommen, sollen die Verbote für diese Personengruppen nicht gelten. Natürlich kann man etwa nicht den Politikbetrieb wegen Corona einstellen. Das gilt aber auch für viele andere Dinge. Außerdem führt das Beherbergungsverbot auch dazu, dass sich immer mehr Menschen ohne Symptome testen lassen und die Testkapazitäten knapp werden. Die Regelung war weder durchdacht noch zielführend. Kein Mensch versteht dieses Durcheinander. Da muss es Klarheit geben. Wenn jemand z.B: aus dem Risikogebiet München nach Garmisch reisen darf, aber jemand aus einem Risikogebiet in NRW nicht, dann kann man das niemanden mehr erklären. Das ist Unsinn und nicht zu verstehen. Dem Virus ist es letztlich ja egal, ob jemand aus Bayern oder NRW kommt.

Frage: Sie fürchten um die Akzeptanz der Corona-Beschränkungen?

Gassen: Ja, das Beherbergungsverbot ist keine geeignete Maßnahme und niemandem zu erklären. Es besteht die Gefahr, dass auch sinnvolle Maßnahmen an Akzeptanz verlieren. Deshalb muss das Beherbergungsverbot revidiert werden.

Frage: Muss es jetzt weitere Verschärfungen der Regeln geben?

Gassen: Es kommt jetzt darauf an, dass sich die Menschen vor allem an die geltenden Hygieneregeln halten. Wir erleben jetzt bereits, dass viele Gesundheitsämter nicht mehr in der Lage sind, Quarantäne-Pflichten nachzuverfolgen, weil es an Personal fehlt. Die übergroße Mehrheit hält sich aber ohnehin an diese Quarantäneregeln, weil sie sie für sinnvoll hält. Der Appell an die eigene Verantwortung und die Verantwortung gegenüber den Mitmenschen ist sinnvoller als Zwänge, die eh nicht vollständig kontrolliert werden können und nichts bringen.

Frage: Viele Bundesländer pochen auf regionale Regelungen, weil das Infektionsgeschehen sehr unterschiedlich ist…

Gassen: Der Grundsatz ist richtig, dass Regionen bestimmte Entscheidungen selbst treffen. Da muss es regionale Unterschiede geben. Wenn ich einen Hotspot in einer Stadt habe, muss ich anders damit umgehen, als wenn ich an der Ostseeküste keine Infektionen habe. Die bekannten Hygiene- und Abstandsregeln gelten bundesweit unverändert. Die sollte jeder beherzigen, um sich und andere zu schützen. Wenn man dicht an dicht steht, macht das Tragen einer wirksamen Maske Sinn.

Frage: Das Kanzleramt drängt auf ein bundeseinheitliches Vorgehen