Interview zu den Brexit-Verhandlungen: McAllister: „Der Ball liegt im britischen Spielfeld“

Frage: Eigentlich hatte der britische Premierminister Boris Johnson in den Brexit-Verhandlungen ein Ultimatum bis zum 15. Oktober gestellt. Jetzt ist keine Rede mehr davon. Gelingt noch ein Kompromiss oder droht doch der harte Brexit?

McAllister: Eigentlich hätte der Europäische Rat jetzt im Detail über ein Handelsabkommen mit dem Vereinigten Königreich beraten sollen. Stattdessen stellen die Staats- und Regierungschefs fest, dass die Fortschritte bei wesentlichen Themen nicht ausreichen, um eine Vereinbarung mit London zu treffen. EU-Chefunterhändler Michel Barnier soll daher nun die Verhandlungen intensivieren. Premierminister Johnson will die Ergebnisse des Europäischen Rates abwarten und danach das weitere Vorgehen entscheiden. Ich rechne damit, dass wir Anfang nächster Woche Klarheit haben, ob die Verhandlungen weitergehen oder abgebrochen werden. Der Ball liegt im britischen Spielfeld.

Frage: Heißt das, die Verhandlungen stehen vor dem Aus?

McAllister: Nein, der Ausgang ist nach wie vor offen. Die Europäische Union will eine Einigung. Das wäre die wesentlich bessere Alternative. Es kann aber keine Einigung um jeden Preis geben. Am Ende muss ein fairer und für beide Seiten akzeptabler Kompromiss stehen. Die Konsequenzen eines No Deal wären schwerwiegend und würden das Vereinigte Königreich härter treffen als die Europäische Union. Wir wollen eine enge und umfassende Partnerschaft mit London. Wir werden nicht vom Verhandlungstisch aufstehen. Ein Abkommen muss aber die Integrität unseres Binnenmarktes wahren. Es gilt, die Errichtung einer harten Grenze zwischen der Republik Irland und Nordirland zu vermeiden.