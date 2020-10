Interview zum CDU-Vorsitz: Breher: Oberste Priorität hat ein Präsenzparteitag

Frage: Frau Breher, die CDU verschiebt ihren Parteitag auf das nächste Jahr. Droht den Christdemokraten jetzt ein Führungsvakuum?

Breher: Wir haben den Bundesparteitag jetzt absagen müssen. Eine solche Präsenz-Veranstaltung in Stuttgart am 4. Dezember mit mehr als 1000 Teilnehmern ist angesichts der pandemischen Lage nicht möglich. Das gilt auch für dezentrale kleinere Veranstaltungen. So sehr wir uns das auch wünschen, am 4. Dezember wird kein Parteitag möglich sein. Da sind sich alle in der CDU-Führung einig. Wir werden am 14. Dezember erneut darüber beraten, ob wir einen Präsenzparteitag Anfang des Jahres nachholen können oder ob wir zu einem anderen Format kommen müssen.