Interview Zum Coronavirus: Handelsverband: „Hamsterkäufe sind nicht erforderlich“

Frage: Herr Genth, erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik müssen wegen der Corona-Pandemie viele Läden in Deutschland auf unbestimmte Zeit schließen. Was bedeutet das für den Handel?

Geschäftsführer des Handelsverbandes Stefan Genth (56) ist seit Juli 2007 Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Deutschland (HDE). Der Verwaltungswirt war zuvor in verschiedenen Positionen der Einzelhandelsorganisation tätig – unter anderem in Ostwestfalen.

Genth: Die Situation ist absolut einzigartig. Man wird damit das gesamte öffentliche Leben zum Erliegen bringen und auch den Einzelhandel. Der Lebensmittelhandel muss und soll zur Versorgung der Bevölkerung aufrechterhalten werden. Das wird funktionieren. Auf der anderen Seite gibt es die gesamten Innenstadt-Händler – Einkaufscenter, Textilien, Schuhe, Sportartikel, Kauf- und Warenhäuser, Möbelhäuser und andere – die betroffen sind und geschlossen bleiben müssen. Das führt zu einem Totalausfall, den ich mir so nicht hätte vorstellen können. Das bedeutet Einnahmeausfälle von mehr als 1,15 Milliarden Euro pro Tag. Das sind 7 Milliarden Euro in der Woche an Umsatz, der wegbricht. Der wird auch nicht nachgeholt werden. Davon sind Tausende von Einzelhandelsunternehmen und Selbstständige betroffen.

Frage: Das heißt, viele Läden werden das wirtschaftlich nicht überleben?

Genth: Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und Bundesfinanzminister Olaf Scholz haben erklärt, dass kein Unternehmen in die Insolvenz gehen und kein Arbeitsplatz vernichtet werden soll. Da nehmen wir sie beim Wort. Die Bundesregierung hat ja bereits Maßnahmen auf den Weg gebracht, wie das Kurzarbeitergeld und Steuerstundungen, die auch der Handel nutzen wird. Kredite helfen vielen nicht weiter. Die Liquidität der Unternehmen ist sehr dünn. Die Löhne müssen ebenso bezahlt werden wie die Miete. Wir fordern einen Krisenfonds für den Handel und Sofortzahlungen. Der Einzelhandel hält es nicht aus, vier bis sechs Wochen ohne Umsatz auszukommen. Das ist unmöglich. Dann geht der Handel in die Knie. Wenn hier nicht mit Direktzahlungen geholfen wird, werden wir eine große Zahl von Insolvenzen erleben.

Frage: Die Lebensmittelbranche profitiert, andere müssen mit hohen Verlusten rechnen. Wer sind die Verlierer?

Genth: Der Lebensmittelhandel wird überrannt. Hamsterkäufe sind zwar emotional verständlich, aber nicht erforderlich. Die Kunden sollten haushaltsübliche Mengen einkaufen. Die Versorgung ist gesichert. Natürlich wird es bei manchen Produkten zu Engpässen kommen, etwa Obst und Gemüse aus Italien und Spanien. Im Grunde ist aber das gesamte Sortiment verfügbar. Bei Hygieneartikeln haben wir einen Ausverkauf erlebt und bemühen uns, die Regale wieder aufzufüllen. Das geht aber nicht von heute auf morgen. In Italien gibt es keine Hamsterkäufe. Das sollten wir auch in Deutschland hinbekommen.

Frage: Vor allem der Onlinehandel wird profitieren, oder?

Genth: Vor allem Lebensmittel und Hygieneartikel werden online stärker nachgefragt. Da geben es die Lieferketten aber gar nicht her. Bei den klassischen Branchen wie Textil gibt es aber auch im Onlinehandel Umsatzrückgang. Die Kunden sind nicht mehr in Konsumlaune.