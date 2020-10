Interview zur EU-Agrarreform: Hofreiter: „Schwarzer Tag für die Landwirtschaft“

Frage: Der EU-Ministerrat hat sich auf eine Agrarreform verständigt. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner spricht von einem Meilenstein. Wie bewerten Sie die Beschlüsse?

Frage: Aber 20 Prozent der Direktzahlungen sollen an die Landwirte gehen und für Öko-Regelungen reserviert werden. Wenn die Bauern diese Anforderungen erfüllen, sollen noch mit zusätzlichen Mitteln gefördert werden.

Hofreiter: Die neuen Regelungen sollen freiwillig sein. Das ist also kein Fortschritt. Auch in Zukunft werden zwei Drittel der Gelder weiter nach der Größe der Anbauflächen verteilt.

Frage: Die Auswirkungen der Reform sollen in den nächsten zwei Jahren geprüft und gegebenenfalls danach nachgebessert werden. Was spricht dagegen?

Hofreiter: Mit diesen Ergebnissen werden die Ziele, wie der Erhalt der bäuerlichen Landwirtschaft, Erhalt der Artenvielfalt und Klimaschutz weitgehend außer Acht gelassen, das ist schon jetzt klar. Am besten wäre es, die Reform neu zu verhandeln.

Frage: Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner verweist darauf, dass es auch Ernährungssicherheit geben müsse und daher auch große landwirtschaftliche Betriebe brauche.

Hofreiter: Es ist absolut wichtig, die Ernährung zu sichern. Wenn aber Klimakrise und Artensterben so weitergehen, dann wird dadurch die Ernährung gefährdet und nicht gesichert. Da werden die Böden zerstört und es wird auf Dauer Ernteausfälle geben. Unsere Ernährung sichern wir nur, wenn wir umsteuern.

Frage: Das EU-Parlament fordert 30 Prozent der Direktzahlungen für die ökologische Landwirtschaft einzusetzen. Wäre das ein Schritt in die richtige Richtung?

Hofreiter: Richtig wäre, die gesamte Förderung schrittweise für eine nachhaltige Landwirtschaft einzusetzen. Aktuell gehen 80 Prozent der EU-Fördermittel aus Steuergeldern an 20 Prozent der Betriebe. In manchen Ländern profitieren davon ausschließlich Großgrundbesitzer und Oligarchen.

Frage: Die deutsche EU-Ratspräsidentschaft musste aber doch einen Kompromiss erreichen, den alle EU-Partner mitteilen...

Hofreiter: Natürlich muss es eine gemeinsame Lösung geben. Aber Deutschland hat in die falsche Richtung gedrückt. Frau Klöckner hat hart verhandelt – aber für das falsche Ziel. Es ist Irreführung der Öffentlichkeit, das als Fortschritt zu bezeichnen. Diese so genannte Reform wird dafür sorgen, dass immer mehr kleine und mittlere Betriebe kaputtgehen werden. Viele Landwirte werden ihre Höfe aufgeben. Und das wird noch mit sehr, sehr viel Steuergeld unterstützt. Ein Drittel des EU-Budgets geht in die Landwirtschaft. Die kleinen und mittleren Betriebe profitieren davon aber kaum.