„Wir werden wohl auch im Alter da stehen“

Oldenburg

Bloggerin Claudia über Ein Leben In Mittelmäßigkeit Max Mustermann auf „Wolke 4“

Ist es nicht ziemlich kränkend dem Partner gegenüber, zu sagen: „Ich bin mit dir nicht auf Wolke 7, aber ist okay so?“ Andererseits: Was ist so schlimm an einem Leben in Mittelmäßigkeit? Es kommt auf die eigene Einstellung an, findet Bloggerin Claudia.