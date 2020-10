Interview zur Windkraft: Lies: „Ausbau der Erneuerbaren vorantreiben“

Frage: Die Windbranche hat am Runden Tisch beim Bundeswirtschaftsminister ihre Kritik am EEG erneuert. Wie bewerten Sie die Gesprächsrunde?

Lies: Wir brauchen konsequent vereinbarte Ausbauziele, denn wir werden 2030 deutlich mehr Strom brauchen aus Erneuerbaren Energien als bisher angenommen. Und deutlich mehr Strom heißt deutlich mehr Strom aus Windenergieanlagen an Land und auf See – genauso wie bei Photovoltaik. Bei Wind auf See sind wir dabei auf einen guten Weg, was ich nachdrücklich begrüße. Aber wir werden die Klimaziele des Pariser Abkommens nicht erreichen, wenn wir nicht konsequent den Ausbau der Erneuerbaren vorantreiben.