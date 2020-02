Frage: Herr Renz, wer sind Sie?

Renz: Ich bin 39 Jahre alt, in Ganderkesee aufgewachsen und wohne seit drei Jahren mit meiner Familie wieder hier. Beruflich habe ich Erfahrungen in der wissenschaftlichen Politikberatung gesammelt, besonders im Bereich der Infrastruktursysteme wie der Energieversorgung.

Frage: Was genau ist die „Gemeinschaft Klimaschutz Ganderkesee“?

Renz: Wir sind ein Zusammenschluss von Ganderkeseern, die hier aktiv sein wollen. Es geht uns darum, Lösungen für die Gemeinde zu entwickeln und sie auf ihrem Weg in eine klimaneutrale Zukunft voranzubringen. Wir brauchen dringend deutliche Fortschritte bei der CO 2 -Reduktion.

Frage: Wo steht die Gemeinschaft aktuell? Finden Sie sich noch?

Renz: Unsere ersten beiden Treffen im Dezember und Januar haben wir genutzt, um uns kennenzulernen und auszutauschen. Für unser Vorhaben brauchen wir eine starke Gemeinschaft, deshalb ist uns das Kennenlernen und Zusammenfinden so wichtig. In dieser Woche haben wir uns mit unseren mittlerweile rund 40 Mitgliedern zum ersten Mal in der Arbeitsgruppenstruktur getroffen. Wir werden in den Bereichen Mobilität, Energie, Landwirtschaft, Ernährung und Konsum sowie Naturschutz und Begrünung arbeiten. Am 7. März findet unser erster großer Workshop statt.

Frage: Was war Ihre Motivation, diese Gruppe zu gründen?

Renz: Ich bin vor einem Jahr Vater geworden. Das gibt mir Kraft, für eine nachhaltige Zukunft und eine lebendige, solidarische Gemeinschaft in Ganderkesee zu arbeiten. Den Auftakt bildete die Pfadfinderjurte nach dem Klimaschutz-Vortrag im November. Unter dem Dach der Jurte kamen viele Mitbürger zusammen, die aktiv werden wollen. Das hat mich sehr bestärkt.

Frage: Was will die Gruppe erreichen?

Grundsätzlich stehen uns bereits heute die notwendige Technik und die Konzepte zur Verfügung, um eine CO 2 -freie Zukunft zu realisieren. So streben wir an, für Ganderkesee Lösungen zu entwickeln, die schon jetzt machbar sind und andernorts bereits den Praxistest erfolgreich bestanden haben. Beim Thema Mobilität etwa, das viele Bürger interessiert, kann man einen Blick in die Niederlande werfen und sich anschauen, wie eine moderne Mobilität funktioniert. Hier bietet es sich beispielsweise an, Partnerschaften aufzubauen, um fremde Erfahrungen zu nutzen und auf Ganderkesee zu übertragen. Auch wenn es um den Ausbau der erneuerbaren Energien geht, können wir von anderen lernen.

Frage: Was bedeutet das konkret?

Renz: Zum Beispiel denken wir im Energiebereich an den Aufbau einer Bürgergenossenschaft, damit der Ausbau der erneuerbaren Energien in Ganderkesee weiter vorangeht. Die Gemeinde hat etwa im Bereich der Modernisierung von öffentlichen Gebäude bereits einen guten Weg eingeschlagen. Jedoch können wir hier deutlich weiter gehen und versuchen, einen Großteil der Energie selbst zu produzieren, wie es beispielsweise der Rhein-Hunsrück-Kreis macht. Das Positive dabei wäre, dass die Bürger in ihre Energieversorgung investieren und damit selbst an der Wertschöpfung teilhaben können. Ein tolles Beispiel hierfür ist die „Bürger Energie Bremen“.

Frage: Funktioniert das Prinzip nur im Bereich Energie?

Renz: Das Genossenschaftsprinzip ist auch in der Landwirtschaft anwendbar, wo bei der sogenannten solidarischen Landwirtschaft Konsumenten und Produzenten nah aneinanderrücken. Das würde für Landwirte eine ganz andere Wertschätzung ihrer Produkte bedeuten. Mein Wunsch ist, dass wir in Ganderkesee ein Experiment in dieser Richtung starten. Hier freuen wir uns über den Kontakt zu interessierten Landwirten.

Frage: Wie sind Sie aktuell in der Gemeinde vernetzt?

Renz: Wir wollen nicht bei Forderungen stehenbleiben. Wir möchten konstruktiv mit der Gemeinde, also dem Rat und der Verwaltung, zusammenarbeiten und sind bereits in guten Gesprächen mit unserer Bürgermeisterin Frau Gerken, einigen Ratsmitgliedern und dem Klimaschutzmanager

Frage: Herr Renz, ein Kommentar zum Abschluss?

Renz: Wir brauchen dringend deutliche Fortschritte beim Klimaschutz und müssen uns für strukturelle Veränderungen in Ganderkesee entschließen. Es lohnt sich, im Klimaschutz jede Anstrengung zu versuchen und für jedes Zehntel-Grad zu kämpfen. Der Stand der Technik, die hohe Zustimmung der Menschen zum Klimaschutz, die in Umfragen deutlich wird, und vor allem die vielen Menschen in erfolgreichen Projekten machen mir Mut!



• Wer sich für die „Gemeinschaft Klimaschutz Ganderkesee“ interessiert, findet alle Informationen online: