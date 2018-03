Frage: Herr Dr. Spiller, die AOK fordert, dass die Krankenhausstrukturen in Deutschland stärker zentralisiert und spezialisiert werden müssen. Aus Ihrer Sicht: Ist eine stärkere Zentralisierung für kleine Kliniken wie Stenum eine Chance?

Spiller: Es ist unbestritten, dass operative Qualität mit Häufigkeiten und bestehenden Standards zusammenhängt. Logischerweise resultieren hieraus eine medizinische Spezialisierung oder Bildung von Zentren. Von der Grundsatzdiskussion her sehe ich das für unsere Fachklinik für Orthopädie als Chance, aber es gibt viel zu viele unbeantwortete Fragen.

Frage: Die AOK hofft, dass Kliniken mit mehr als 500 Betten in Zukunft die Regel werden. Würde das nicht die kleinen Spezialkliniken bedrohen?

Spiller: In der Diskussion bleibt vieles unklar. Es geht um Mindestmengen in der operativen Versorgung für planbare Eingriffe. Hierüber könnten kleinere Einheiten abgeschnitten werden, da die Erfüllung unmöglich werden könnte. Krankenhäuser auf dieser Ebene wirtschaftlich zu schließen und große Krankenhäuser zu züchten, halte ich für falsch. Was ist denn mit Indikationsqualität? Was ist die Mindestpersonalausstattung für Qualitätskrankenhäuser? Fortbildungs- und Trainingszentren für Ärzte? Wo bleiben eigentlich Zeit und Zuwendung zum Patienten berücksichtigt? Ich sehe uns nicht bedroht, aber am Ende des Tages müssen wir mit den Einnahmen alle Kosten decken.

Frage: Laut Krankenhaus-Report nehmen Ihre Patienten aus Deutschland im Schnitt fast 50 Kilometer Anfahrtsweg in Kauf, einige sogar 90 Kilometer oder mehr. Richten sich Patienten heute eher nach Qualität denn nach Wohnortnähe?

Spiller: Ja. In den Gesprächen mit unseren Patienten erfahre ich immer wieder, dass das Umfeld und die persönliche Betreuung hier, als Ergänzung zur fachlichen Expertise, sehr wohl positiv wahrgenommen werden. Für planbare Behandlungen ist das durchaus ein Trend.

Frage: Zum ländlichen Raum: Sollte man hier den Menschen nicht „mehr“ Krankenhaus zugestehen?

Spiller: Vom Aspekt des Versorgungsgrundsatzes und der Daseinsfürsorge für kranke Patienten natürlich! Der Patient steht aber nicht im Mittelpunkt dieser Diskussion und das stört mich. Im Grunde genommen geht es doch um Kostensenkung. 2017 forderte der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen eine Schließung von 300 und mehr Kliniken in Deutschland. Zum Umbau der Versorgungslandschaft in hoch spezialisierte Zentren werden bis 2025 aber etwa 75 Milliarden Euro benötigt. In den Strukturfonds sind hier bisher lediglich eine Milliarde Euro vorgesehen. Der Kostenträger verweigert letztendlich eine bessere Finanzierung von Zentren bis heute.

Frage: Wäre ein spezialisiertes Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) jetzt wieder eine Option für die Stenumer Klinik?

Spiller: Zum jetzigen Zeitpunkt ist es für Stenum keine Option, da wir von vielen guten Fachkollegen umgeben sind, die die ambulante Betreuung gewährleisten. Sollte es durch die demografische Entwicklung zu Schließungen von Praxen oder ambulanten Anlaufstellen kommen, könnte es vielleicht wieder relevant werden.