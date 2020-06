Linken-Fraktionschefin Zu Lufthansa: Mohamed Ali: „Wohl der Beschäftigten vollkommen ignoriert“

Frage: Frau Mohamed Ali, bis zu 26 000 Stellen stehen bei der Lufthansa auf der Kippe. Hat die Bundesregierung bei den Beratungen über die Staatshilfen schlecht verhandelt?

Die Oldenburgerin Amira Mohamed Ali (40) ist seit November 2019 Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag. Dort ist sie bereits seit 2017 Abgeordnete.

Mohamed Ali: Ja, absolut. Die Bundesregierung hätte die Staatshilfen an klare Bedingungen koppeln müssen. Dazu gehören vor allem Beschäftigungsgarantien. Das ist hier nicht erfolgt. Das Wohl der Beschäftigten hat man offenbar vollkommen ignoriert. In Frankreich ist das zum Beispiel anders. Dort hat man die staatliche Unterstützung an Beschäftigungsgarantien gekoppelt. Staatliche Hilfen mit Steuergeldern dürfen nicht dazu verwendet werden, dass die Konzerne hohe Gewinne machen, sondern dass die Arbeitsplätze gesichert werden.

Frage: Was erwarten Sie jetzt von der Bundesregierung?

Mohamed Ali: Die Bundesregierung muss jetzt nachverhandeln und öffentlich von der Lufthansa-Führung verlangen, dass sie eine Stellengarantie ausspricht. Es muss alles getan werden, um die Arbeitsplätze zu retten. Die Piloten des Unternehmens haben angeboten, in erheblichem Maße auf Gehalt zu verzichten, um Jobs zu erhalten. Was die Konzernführung von Lufthansa macht, ist nichts anderes als Erpressung. Sie will die Löhne drücken, indem sie mit Arbeitsplatzabbau droht. Dass dies auch noch mit staatlicher Hilfe geschehen soll, ist unfassbar.

Frage: Aber ohne Staatshilfen droht dem Konzern die Insolvenz, und die Arbeitsplätze wären auch weg.

Mohamed Ali: Die Staatshilfen sind deshalb auch grundsätzlich richtig. Aber es kann nicht sein, dass die Bundesregierung trotz der milliardenschweren Hilfen keinen Einfluss auf die Geschäftspolitik und die Arbeitsplatzsicherheit ausüben will. Die 9 Milliarden Euro, mit denen die Lufthansa insgesamt gestützt werden soll, übersteigen sogar den kompletten Börsenwert des Konzerns. Das zeigt, wie riesig diese Hilfe ist. Trotzdem sollen zum Beispiel nur 20 Prozent der Aktien erworben werden und nicht einmal die für eine Sperrminorität notwendigen 25 Prozent. Hier wird also bewusst auf die Möglichkeit der Einflussnahme verzichtet. Die SPD wollte die Sperrminorität zuerst, konnte sich aber nicht gegen die Union durchsetzen.

Frage: Das Bundeskabinett wird das Konjunkturpaket verabschieden – das Echo auf das Milliardenprogramm war bisher überwiegend positiv. Wie fällt ihr Urteil aus?

Mohamed Ali: Durchwachsen. Das Ziel, die Konjunktur anzuschieben, ist richtig. Aber das Paket ist nicht zielgenau und zu viele fallen durchs Raster. Die befristete Senkung der Mehrwertsteuer mag gut gemeint sein, aber wenn sie nicht weitergegeben wird, die Preise also nicht sinken, profitieren allein die Unternehmen davon – auch die, die gar keine Hilfe benötigen – und die Verbraucher haben davon nichts. Es ist gut, dass der Kinderzuschlag kommen soll. Aber es gibt auch viele Menschen, die von sehr niedrigen Sozialleistungen leben müssen, die in der jetzigen Situation noch weniger zum Leben reichen und die keine Kinder haben. Deshalb hätte es auf Sozialleistungen wie Hartz-IV und für Rentner in Grundsicherung einen Pandemie-Aufschlag geben müssen. Es wird außerdem nach wie vor zu wenig für kleine Unternehmen und Solo-Selbstständige getan. Hier droht weiterhin eine Pleitewelle. Außerdem ist es ein Hohn, dass im Konjunkturpaket Pflegerinnen und Pfleger nicht einmal erwähnt werden. Der Applaus war schön, aber die Bonuszahlungen sind noch immer nicht geflossen. So wird sich die soziale Spaltung weiter vertiefen und das können wir als Linke nicht akzeptieren.

