Frage: Das Thema des Fachtages lautet „Alltagssexismus“. Wo fängt Alltagssexismus an?

Tanja Opitz: Die Anfänge sehe ich bei ganz alltäglichen Dingen, die sich in der Masse zum großen Problem entwickeln: Bewertungen von Körper, Kleidung und Erscheinungsbild unter Ausklammerung der eigentlichen Person; Musikvideos und Werbeplakate, die einzig die sexuellen Reize der meist weiblichen Personen betonen; der scheinbar witzig gemeinte Hinweis, dass Frauen nicht einparken oder rechnen können; die Annahme, dass kein Mann mit Haushalt und Kindern gleichzeitig fertig wird. Das alles formt unterschiedliche Bewertungen von Männern und Frauen und festigt damit bestehende Geschlechterungerechtigkeiten.

Fachtag „Alltagssexismus“ Der Fachtag „Alltagssexismus und Rollenbilder in der medialen Darstellung von Mädchen und Frauen“ findet anlässlich des 20-jährigen Bestehens des Mädchenarbeitskreises „Gemeinsame Sache für Mädchen und Frauen“ am 30. August von 9 bis 13 Uhr in der Markthalle in Delmenhorst statt. Der Fachtag richtet sich an Pädagogen und andere Interessierte. Tanja Opitz wird einen Vortrag über „Entwicklungsaufgaben in der Pubertät vor dem Hintergrund einer veränderten Medienlandschaft“ halten. Opitz ist seit 2007 bei der Landesstelle Jugendschutz Niedersachsen als Referentin für Sexualaufklärung und Aidsprävention sowie als Trainerin im Bereich der Medienpädagogik mit Jugendlichen tätig.

Frage: Was müssen sich Mädchen (und auch Jungen) gefallen lassen und was nicht?

Opitz: Mädchen und Jungen müssen sich erst einmal gar nichts gefallen lassen, was in ihnen Unbehagen auslöst, und dafür sensibilisiert werden. In der Pubertät suchen Jugendliche nach Vorbildern und Handlungsideen. Vieles, was sie erleben, fällt für sie nicht unbedingt unter Sexismus, sondern eher in die Kategorie „Orientierungshilfe“. Es gibt aber auch Jugendliche, die sich kritisch mit gesetzten Rollen- und Geschlechterbildern auseinandersetzen und sich aktiv gegen Sexismus und für die sexuelle Selbstbestimmung einsetzen.

Frage: Wie wirken sich Medien auf die Entwicklung von jungen Menschen aus?

Opitz: Medien sind heutzutage sowohl Entwicklungsaufgabe als auch Entwicklungshelfer. Positiv ist, dass eine Vielzahl an Möglichkeiten hinzu kommt, um sich auszutesten, andere Meinungen und Vorbilder kennenzulernen oder Themen zu diskutieren, die Jugendliche im realen Umfeld nicht ansprechen möchten. Andererseits können sich vorhandene problematische Einstellungen verfestigen. Im Kontext der Fachtagung sind hier vor allem stereotype und sexistische Darstellungen zu nennen, die rückwärtsgewandte Rollen- und Geschlechterbilder bedienen. Dies zeigt sich beispielsweise in der oftmals deutlich unterschiedlichen Bewertung von nackter Haut in der Selbstdarstellung von Mädchen und Jungen in den sozialen Medien: Während Jungen maximal als „Machos“ bezeichnet werden, wenn sie oberkörperfrei posieren, sind Mädchen schnell als „Schlampen“ verschrien, wenn sie die schmale Grenze zwischen „sexy“ und „billig“ überschreiten.

Frage: Was bedeutet die Bezeichnung „Feminismus“ für Sie und würden Sie sich als Feministin bezeichnen?

Opitz: Eine Gesellschaft kann nur dann gerecht sein, wenn Frauen und Männer gleichberechtigt darin leben. Dazu gehören sexuelle Selbstbestimmung ebenso wie die Förderung von Emanzipation und die Abschaffung von Diskriminierungen. Die Maximen meines Handelns werden zudem von der Anerkennung vielfältiger Lebensentwürfe bestimmt, die ich unter einem grundsätzlich feministischen Blick verfolge. Die explizite Bezeichnung als Feministin bedeutet für mich aber mehr: kämpferisch, mutig und laut im Rahmen einer solidarischen Bewegung aktiv zu sein. Auch wenn ich viele Werte und Ziele des Feminismus in der sexualpädagogischen Arbeit vertrete, würde ich mich offensiv nicht als Feministin bezeichnen.