Minister Müller übers Lager Moria: Dramatische Ereignisse müssen ein Weckruf sein

Frage: Herr Müller, Sie fordern nach den Bränden im Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos ein Zeichen der Humanität. Wie könnte das aussehen?

Frage: Ist hier jetzt vor allem die deutsche EU-Ratspräsidentschaft gefordert?

Frage: Sie waren vor zwei Jahren in Moria und haben sich ein Bild von der Lage vor Ort gemacht. War es nicht absehbar, dass es zu einer solchen Katastrophe kommt?

Müller: Absolut. Ich war in vielen Flüchtlingslagern in Afrika oder in Nahost. Nirgends herrschen so dramatische Zustände wie in Moria - und das mitten in Europa. Ich habe gesehen, wie zehntausende Menschen in einem Lager eingepfercht sind, das für 3000 geplant war. Es fehlt an Sanitär- und Gesundheitsversorgung. Mitten in der Coronakrise ist das unhaltbar. Ich habe damals vorgeschlagen, das Lager in kleinere Einheiten umzubauen, nach den Standards des UN-Flüchtlingshilfswerks. Im Irak oder in Kenia ist das ja auch möglich. Jetzt ist Corona ausgebrochen, die Menschen sind verzweifelt und es kam zur Panik.