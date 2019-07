Frage: Herr Bürgermeister Seyfarth, müssen Sie jetzt in Angst leben?

Carsten Seyfarth: Nein, das muss ich nicht.

Frage: Sind Sie denn nicht in Sorge nach den jüngsten Angriffen auf Amtsträger und Lokalpolitiker?

Carsten Seyfarth: Diese Vorfälle beunruhigen mich natürlich schon. Da gibt es für mich auch keine zwei Meinungen. Was in Kassel und Hockenheim passiert ist, ist abscheulich. Da gerät man doch ins Nachdenken, ob einem so etwas auch selbst widerfahren könnte.

Frage: Wie wirkt sich das aus?

Carsten Seyfarth: Jedenfalls nicht so, dass ich mit Angst zur Arbeit oder zu Terminen gehen würde.

Frage: Sind Sie schon einmal Opfer von Angriffen oder Bedrohungen geworden?

Immer mehr Bedrohungen und Angriffe Gewalt und Hass gegenüber Kommunalpolitikern nehmen in Deutschland immer mehr zu. Beleidigungen und verbale Bedrohungen gehören mittlerweile in vielen Rathäusern zum Alltag. Laut einer Umfrage des Magazins „Kommunal“ unter 1000 Bürgermeistern sind 40 Prozent aller Rathäuser schon von Stalking, Beschimpfungen und Drohungen betroffen gewesen. Auch körperliche Attacken treten gehäuft auf. Trauriger Höhepunkt der Gewaltwelle gegen Kommunalpolitiker ist die Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke, der am 2. Juni von einem rechtsextremen Attentäter mit einem Kopfschuss getötet wurde. Schwere Verletzungen hat der Bürgermeister von Hockenheim, Dieter Gummer, am 15. Juli erlitten, als ein Gewalttäter ihn mit der Faust ins Gesicht schlug. Dabei zog sich der Bürgermeister unter anderem einen Kieferbruch zu.

Carsten Seyfarth: Nein, zum Glück nicht. Ich hoffe, dass es auch so bleibt.

Frage: Und wie sieht es mit Beleidigungen aus?

Carsten Seyfarth: Direkt von Angesicht zu Angesicht habe ich auch noch keine Beleidigungen erlebt.

Frage: Aber in den sogenannten sozialen Medien schon?

Carsten Seyfarth: Es ist so, dass ich in den sozialen Medien relativ selten unterwegs bin. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es dort beleidigende Inhalte gibt.

Frage: Die Tonart bei Diskussionen auf Facebook ist oft nicht gerade respektvoll...

Carsten Seyfarth: Ja, das kann ich bestätigen. Bürgermeister und Politiker werden dort gerne als Idioten dargestellt, die alle nicht wissen, was richtig ist. Das ist schon eine gewisse Verrohung. Dieser Trend ist eindeutig zu beobachten.



Frage: Woran liegt das?

Carsten Seyfarth: Ich will die sozialen Medien nicht verteufeln. Sie haben ja auch ihre guten Seiten. Aber sie bieten eine Anonymität und damit einen geschützten Raum, der es einfach macht, Menschen zu verunglimpfen. Das bereitet mir in der Tat Sorgen.

Frage: Verhalten Sie sich nach den Vorfällen in Kassel und Hockenheim anders?

Carsten Seyfarth: Das sind zwei extreme Fälle gewesen. Ich habe mich mit Kollegen auch außerhalb der Wesermarsch darüber ausgetauscht. Über das Thema wird viel diskutiert. Aber ich habe mein Verhalten bisher nicht geändert. Ich wünsche mir, dass ich nie in eine Situation komme, die das erfordern würde.

Frage: Wie sieht es mit zusätzlichen Sicherheitsvorkehrungen aus?

Carsten Seyfarth: Damit habe mich bisher noch nicht beschäftigt. Ich pflege gerne einen offenen Umgang mit den Leuten. Ich kann sehr gut damit leben, dass man manchmal auf Widerstand stößt und sich in der Sache streitet. Auch mit einem harten Ton in Briefen kann ich leben. Aber die Spielregeln werden verletzt, wenn es beleidigend oder bedrohend wird. Glücklicherweise ist mir so etwas bisher erspart geblieben. Aber es gibt durchaus Kollegen, die darunter leiden. Das ist schlimm.

Frage: In Nordenham ist die Welt also noch in Ordnung?

Carsten Seyfarth: Ich will nicht sagen, dass wir hier heile Welt haben. Aber persönliche Verunglimpfungen mir direkt gegenüber oder – was für mich noch schlimmer wäre – Bedrohungen oder Beleidigungen gegenüber meiner Familie sind noch nicht vorgekommen.

Frage: War das Ablegen von Müllsäcken mit rechten Parolen vor dem Rathaus nicht auch eine Art von Bedrohung?

Carsten Seyfarth: Das sind irregeleitete Gestalten gewesen. Diese Leute haben sich mit der Aktion selbst disqualifiziert. Mehr ist dazu nicht zu sagen.

Frage: Wie würden Sie auf Hass-Mails reagieren?

Carsten Seyfarth: Einfach wegklicken und löschen oder Strafanzeige stellen, wenn das persönliche Maß voll ist.

Frage: Sollten Bürgermeister eine Gefahrenzulage bekommen?

Carsten Seyfarth: Nein. Wenn man ein öffentliches Amt antritt, muss man sich bewusst sein, dass einem auch mal ein scharfer Wind um die Nase wehen kann. Das gehört dazu. So lange das eine Auseinandersetzung ist, die sich in vernünftigen Bahnen bewegt und das Persönliche außen vor bleibt, ist das Bürgermeisteramt eines der schönsten Ämter der Welt. Davon bin ich nach wie vor überzeugt.