Harte Arbeit unter blauem Himmel

Frage: Wie muss ich mir Santa Olalla del Cala vorstellen?

Knickmann: Viel wärmer als hier, fast zu heiß und zu trocken. Die Landschaft ist kurz vor der Verwüstung, denn der Regen hat lange auf sich warten lassen. Santa Olalla del Cala liegt 70 Kilometer nördlich von Sevilla.

Frage: Was waren Ihre Aufgaben auf der Finca?

Knickmann: Wir mussten jeden Tag die Tiere versorgen. Es gab dort Rinder, Schafe, Ziegen, Schweine, Pferde und Geflügel aller Art, die frei auf dem Gelände herumliefen. Das Grundstück war nur außen herum umzäunt. Meistens sind wir dazu mit dem Auto gefahren, denn das Grundstück war 700 Hektar groß. Da ist man aufs Auto angewiesen – und das war nur eine kleine Finca. Wichtiger Bestandteil war auch das Erlernen der Pflege von Olivenbäumen und Korkeichen sowie der Umgang mit einer Motorsäge. Da der Boden aber zu trocken war, durften wir wegen Brandgefahr die Motorsägen nicht verwenden.

Frage: War die Arbeit dort härter als hier?

Knickmann: Teilweise waren wir im Haus eingeteilt, weil wir ja Hauswirtschafterinnen sind. Das war normale Arbeit wie zuhause auch. Aber nachmittags haben wir Gräben ausgebessert. Wenn es dort regnet, regnet es sehr viel, und das Geröll aus Gräben wird mitgezogen. Das könnte man Straßenausbesserung nennen. Die Spanier waren alle kleiner als wir. Und deswegen waren auch die Stiele der Schaufeln und so viel kleiner, was nicht nicht so förderlich war – aber man weiß sich ja zu helfen.

Frage: Was war das Schönste an dem Praktikum?

Knickmann: Die freien Tage die wir hatten, also nur die Sonntage, konnten wir selbst gestalten. Wir waren als Gruppe in Sevilla, waren am Strand und haben Delfine schwimmen sehen. Wir waren auch reiten – das war für uns ein Highlight. Einfach mal was Neues erleben. Wir haben auch die Spanier erlebt, als wir eine Kneipe besucht haben. Das war sehr interessant, diese Kultur kennenzulernen.

Frage: Was haben Sie aus der Zeit in Andalusien gelernt?

Knickmann: Wie wertvoll Wasser ist! Da hat man es wirklich kennengelernt, nicht zweimal am Tag zu duschen und möglichst wenig zu verbrauchen. Vieles läuft auf Sparmodus, zum Beispiel die Geschirrspülmaschine oder Waschmaschine. Auch die Tiere haben Schwierigkeiten mit der Wassersuche, die kommen zum Trinken zum Hof. Die Teiche und Bäche sind alle ausgetrocknet. Wasser kann man dort wirklich wertschätzen. Wir haben gesehen, wie gut wir es in Deutschland haben.

Frage: Was war der schönste Moment im Alltag?

Knickmann: Es gibt da ganz viele kleine Dinge. Die Hunde auf dem Hof sind dafür zuständig, aufs Vieh aufzupassen und laufen bei den Schafen. Aber sie sind auch total liebesbedürftig und holen sich ständig Streicheleinheiten ab. Die Leute haben gute Laune, und man kann das gute Wetter genießen – trotz der Trockenheit. Die Rinder sind am Ausbildungszentrum vorbeigelaufen und haben ihre Hörner noch. Die sind nicht so domestiziert wie bei uns.

Frage: Was lautet Ihr Fazit? Können Sie das Praktikum in Andalusien weiterempfehlen?

Knickmann: Ich kann das nur empfehlen. Wer darauf Lust hat, sollte das unbedingt machen. Wer Bock darauf hat, muss gut anpacken können. Ich werde wieder für ein Praktikum hinfahren.