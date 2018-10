Gottesdienste

In Jever lädt die Ökumene zum Reformationsgottesdienst am 31. Oktober um 18 Uhr in die Stadtkirche ein. Das Motto des Abends: „Zur Hölle mit dem Teufel“.

„Zu Hause bei Familie Luther“ ist Thema des Gottesdienstes an diesem Dienstag, 30. Oktober, 10.30 Uhr, im Nordwest-Krankenhaus Sanderbusch. Am 31. Oktober beginnt um 10 Uhr in Sandes St. Magnus-Kirche ein ökumenischer Gottesdienst zur Reformation.

In Horumersiel feiern Pastorin Sabine Kullik und Pfarrer Lars Bratke einen ökumenischen Gottesdienst im Paul-Gerhardt-Haus. Am 31. Oktober um 18 Uhr geht es darum, da etwas zu verändern, wo Strukturen sich verkrustet und das Evangelium überdeckt haben.