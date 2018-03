„Wir haben eben keinen Münchhausen“

Frage: Nordenham hat ein Image- und Identitätsproblem. Zumindest sieht das die CDU-Stadtverbandsvorsitzende Sabine Dorn so. Sind Sie daran schuld, Frau Tetzlaff?

Ilona Tetzlaff: Nein. In meinen Augen hat Nordenham auch gar kein Imageproblem. Nordenham hat viel zu bieten. Es ist allerdings schwierig, für Nordenham ein Image mit einem herausragenden Alleinstellungsmerkmal zu generieren, weil die Historie der Stadt keine großartigen Möglichkeiten für eine touristische Vermarktung hergibt. Wir haben eben keine schöne Altstadt, keinen Münchhausen und auch keine Lüneburger Heide. Sondern Nordenham ist eine Industriestadt. Da ist eine Vermarktung über den Wirtschaftsstandort hinaus nicht so einfach.

Frage: Die CDU-Vorsitzende meint, dass Nordenham keinen Markenkern hat...

Ilona Tetzlaff: Wie gesagt, Nordenham ist in erster Linie ein Wirtschaftsstandort. In dieser Funktion wird die Stadt auch gut durch die Wirtschaftsförderung vermarktet. Wir bei NMT bemühen uns selbstverständlich, die weichen Faktoren darum herum entsprechend aufzuarbeiten. Gerade im Zuge der „Ab in die Mitte“-Veranstaltungen haben wir das herausgesucht, was eben zu vermarkten ist. Zum Beispiel die Tradition des Ochsenhandels.

Frage: Teilen Sie die Einschätzung von Bürgermeister Carsten Seyfarth, dass viele Nordenhamer dazu neigen, ihre Stadt schlecht zu reden, und die positiven Dinge kaum wahrnehmen?

Ilona Tetzlaff: Das ist kein Nordenhamer Problem. Definitiv nicht. Das ist in vielen Mittelzentren in ganz Deutschland nicht anders. Die Leute sehen das, was sie jeden Tag haben, eben nicht als etwas Besonderes an.



Frage: Wie wird Nordenham denn von außen wahrgenommen?

Ilona Tetzlaff: Wir müssen dabei unterscheiden zwischen den Einpendlern und Monteuren, die hier nur arbeiten, und den touristischen Gästen. Diese Besucher sind begeistert von Nordenham. Das hören wir bei uns in der Tourist-Info immer wieder. Sie loben zum Beispiel den schönen Marktplatz, die Innenstadt, den Strand und den Seenpark.

Frage: Bei der Außendarstellung und der Eigenwerbung der Stadt Nordenham gibt es aber noch Luft nach oben...

Ilona Tetzlaff: Das ist letztendlich auch eine Geldfrage. Mit dem, was wir hier zur Verfügung haben, und mit unseren Kooperationspartnern wie der Touristikgemeinschaft Wesermarsch können wir schon viel leisten, um Nordenham als Urlaubsort und Ziel für Tagesgäste zu vermarkten. Aber wenn uns jetzt jemand 2 Millionen Euro für eine neue Imagekampagne geben würde, dann machen wir das natürlich sehr gerne.

Frage: Die Nordenhamer CDU-Vorsitzende Sabine Dorn und ihr Stellvertreter Ernst Böning haben deutliche Kritik am bisherigen Stadtmarketing geübt. Ärgert Sie das?

Ilona Tetzlaff: Ärgern würde ich nicht sagen. Ich bin nachsichtig. Wenn uns jemand kritisiert, dann stellt sich als erstes die Frage, ob diese Leute überhaupt wissen, was wir hier bei NMT so alles tun. Wenn sie bei uns hinter die Kulissen sehen und ich die Möglichkeit bekomme, ihnen ausführlich unsere Tätigkeiten zu beschreiben, dann blicke ich immer in staunende Augen.

Frage: Vielleicht sollten Sie Frau Dorn und Herrn Böning mal zu einem Informationsabend einladen...

Ilona Tetzlaff: Das wäre sicherlich eine Möglichkeit. Andererseits ist Frau Dorn die Vorsitzende des Wirtschaftsausschusses im Stadtrat. Da trage ich regelmäßig Berichte über unsere Arbeit vor.

Frage: Wie stehen Sie zu dem Vorwurf, dass Nordenham für NMT an der Sielstraße endet?

Ilona Tetzlaff: Der Vorwurf, dass wir uns nicht genügend um die Ortsteile kümmern, trifft ganz bestimmt nicht zu. Ich bin jetzt seit 18 Jahren bei NMT und kenne die Ortsteile von Nordenham. Gerade in den letzten Jahren haben wir viel dafür getan, die Ortsteile einzubeziehen. 2017 hatten wir zum Beispiel den Mühlenzauber in Moorsee. Und Garten & Ambiente findet in Atens statt, also auch nicht in der Stadtmitte. In diesem Jahr wollen wir im Musiksommer zwei Veranstaltungen in Blexen und eine in Abbehausen anbieten. Dazu kommen die Dorfrundgänge, bei denen wir die Stadtteile vorstellen. Zuletzt war es Esenshamm, in diesem Jahr ist es Blexen. Und noch ein Beispiel: Den neuen Stadtplan ziert ein Foto des Willehad-Brunnens in Blexen.

Frage: Die CDU beklagt auch, dass es außer dem Ochsenmarkt keine für Nordenham typischen Veranstaltungen im NMT-Programm gibt. Was sagen Sie dazu?

Ilona Tetzlaff: Das ist eine sehr interessante Bemerkung, finde ich. Der Ochsenmarkt ist eine Traditionsveranstaltung, die sich auf die Ochsenverschiffung über Nordenham bezieht. In diesem Jahr werden wir diesen Gedanken noch stärker in den Vordergrund stellen und die Fußgängerzone als Ochsenmeile gestalten. Dann sind wir wieder bei dem Problem, das ich am Anfang schon angesprochen habe: Wenn man für eine Stadt eine Figur wie den Rattenfänger von Hameln, die Brockenhexe oder was auch immer hat, dann hat man ganz andere Möglichkeiten für die Vermarktung. Das ist in Nordenham nun einmal anders. Und einen Industriestandort zu vermarkten, ist nicht die Aufgabe von Nordenham Marketing & Touristik. Alles andere, was Nordenham im touristischen Bereich zu bieten hat, wird meiner Meinung gut vermarktet. Luft nach oben gibt es natürlich immer.

Frage: An was denken Sie?

Ilona Tetzlaff: Ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass wir die Kulturveranstaltungen – auch in der Friedeburg und in der Jahnhalle – mehr vermarkten. Viele wissen gar nicht, was für tolle Veranstaltungen es hier gibt.

Frage: Von einem effektiven Stadtmarketing verspricht sich die CDU auch, dass die Einwohnerzahl steigt und sich neue Einzelhandelsgeschäfte ansiedeln. Ist das realistisch?

Ilona Tetzlaff: Sicherlich haben wir eine Abwanderung von jungen Leuten, die woanders studieren und Nordenham verlassen. Genauso haben wir aber auch Zugänge an jungen Leuten und an Familien, die hier eine Arbeitsstelle finden. Ich denke, dass die Stadt Nordenham da einen guten Job macht. Das gilt zum Beispiel für die Vermarktung des Angebots an Baugebieten, Wohnungen und Freizeitmöglichkeiten. Meine Aufgabe ist es, den Nordenhamern zu zeigen, dass es hier schön ist, und eben auch Gäste hierher zu holen. Neubürgerakquise ist nicht meine vorrangige Aufgabe.

Frage: Welche Chancen geben Sie dem Nordenhamer Einzelhandel im Wettbewerb mit der Online-Konkurrenz durch Amazon & Co.?

Ilona Tetzlaff: Wenn ich mir ansehe, dass Amazon plant, stationäre Läden aufzumachen, dann bin ich gar nicht so pessimistisch.



Frage: Aber kommt Amazon auch nach Nordenham?

Ilona Tetzlaff: Nein, das vermutlich nicht. Aber das ist ein Zeichen, dass stationärer Einzelhandel eine Zukunft hat. Ladenleerstände sind kein explizites Nordenhamer Problem. Die Frage ist in vielen Mittelzentren die gleiche: Wie bekomme ich die Leute in die Stadt? Nach wie vor möchten die Kunden ein gewisses Einkaufserlebnis haben. Das wird zum Beispiel in Nordenham auf dem Wochenmarkt geboten. Der ist und bleibt ein Anziehungspunkt, von dem auch die Einzelhändler in der Innenstadt profitieren.

Frage: Online einkaufen mit dem iPad auf dem Sofa ist bequemer und oft auch günstiger...

Ilona Tetzlaff: Da sind wir wieder bei der Ausgangsfrage: Was für einen Anspruch habe ich an meine Stadt? Ich vergleiche das gerne mit dem öffentlichen Personennahverkehr. Da wird immer gesagt, dass der Bus unbedingt dort fahren muss. Aber nachher nutzt man ihn gar nicht, weil es doch bequemer ist, mit dem Auto zu fahren. Das lässt sich auch auf den Einzelhandel übertragen. Die Leute dürfen sich nicht wundern, wenn sie ständig bei Amazon bestellen und dann doch mal in die Stadt kommen und feststellen, dass ihre Buchhandlung nicht mehr da ist. Diesen Kreislauf können die Kunden sehr einfach durchbrechen und damit die Entwicklung ihrer Innenstadt mitbestimmen.